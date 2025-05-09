新教宗名號為何選擇「良」？　神學專家分析深刻含意

▲美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）當選為新教宗。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

天主教新任教宗、69歲的「良十四世」（Leo XIV）將領導全球逾14億天主教徒，而他所選擇的教宗名號也格外引發關注，神學專家紛紛剖析背後深刻含意。

CBS報導，教皇名號並沒有書面規定或者官方標準，但他們會選擇在天主教傳統中別具意義的名字。俄亥俄州戴頓大學（University of Dayton）宗教研究名譽教授、神學家道爾（Dennis Doyle）表示，新教宗的名號選擇將表明他的「某種精神、方向與願景」，可從過去使用相同名號的教宗事蹟看出端倪。

第一位使用該名號的教宗「良一世」（Pope Leo I），西元440至461年間領導天主教會，最知名事蹟是與「匈人阿提拉」（Attila the Hun）會面，成功說服對方不要攻打羅馬。CBS教廷記者摩斯（Candida Moss）認為，「這可能意味著，他也將挺身對抗世上的壓迫性政治力量。」

此外，「良一世」也被稱為「偉大的知識份子及神學改革者」，著作《良一世書教宗書》（Leo's Tome）影響了官方教義，把耶穌基督定義為完全的人類及完全的神。

至於上一位使用該名號的教宗「良十三世」，則在西元1878至1903年領導天主教會，其著作《新事通諭》（Rerum Novarum）反思工業革命初期的勞工權利及資本主義。道爾認為，這可能意味著「良十四世」有興趣「在當今社會推動天主教的社會教育」，甚至協助克服社會的兩極分化。

曼哈頓大學宗教研究主席因佩拉托里-李（Natalia Imperatori-Lee）也向《美聯社》表示，「良」這個名號「是致力於社會問題的深刻標誌」，因此「良十四世」的名號選擇，也暗示他在很大程度上，將延續教宗方濟各的領導路線。