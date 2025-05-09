美國「28座大城市」緩慢下沉中！　研究：影響3400萬人

▲2015年的西雅圖（Seattle）市中心景象。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國一份研究發現，該國28座城市出現「土地下沉」情況，雖然看似速率緩慢，每年約下沉0.08至0.4英寸（約0.2至1公分），但長期累積下來，恐怕破壞建築物與基礎設施的結構完整性，進而影響3400萬人，也就是全美約12%的人口。

維吉尼亞理工學院大學（Virginia Tech）透過衛星雷達測量技術，調查全美人口最多的28座城市的土地下沉情況。結果發現，每一座城市至少都有20%面積正在下沉，其中25座城市的下沉面積更高達65%。

其中，紐約、芝加哥、西雅圖、丹佛與另外5座城市每年下沉0.08英寸。德州的幾座城市下沉速率偏高，每年達到0.2英寸（約0.5公分），休士頓部分地區更達到每年0.4英寸。

▲芝加哥也被點名，是土地緩慢下沉的城市之一。（圖／達志影像／美聯社）



研究第一作者、地科研究生奧亨恩（Leonard Ohenhen）警告，即使土地只往下移動一點點，都可能「深刻」影響建築物、道路與水壩的結構完整性，「隨著時間推移，很多微小變化將累積起來，放大都市系統內的弱點，增加洪水風險。」

與他共事的「地球觀察與創新實驗室」副教授西爾薩伊（Manoochehr Shirzaei ）也表示，不穩定的土地活動，可能破壞建築物、地基與基礎設施，「隨著時間推移，基礎設施可能默默受損，等到破壞程度很明顯時，往往已經非常嚴重，甚至可能釀成災難。在迅速擴大的都市中心，這種風險往往會被加劇。」

研究團隊指出，土地下沉主因是開採地下水，隨著城市不斷發展，對於淡水的需求也不斷增加，但若地下水抽取速度高於補充速度，含水層就可能在地底下崩塌，並且被壓得緊實。

此外，天氣模式變化、都市人口成長、社會經濟發展的複合效應，也可能加快下沉速率，甚至讓先前穩定的區域，變得更容易遭受洪災、基礎設施故障及長期土地退化的影響。

對此，研究團隊也提出解方，包括把土地下沉監測，納入都市規畫政策，並且對地下水抽取，進行更完善的監測與管理。這份研究也被發表在科學期刊《自然》（Nature）。