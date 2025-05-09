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冷氣開1功能！能源署搖頭喊「魔級按鈕」：耗電量高出2倍

▲夏天是冷氣裝修旺季。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲夏天是冷氣裝修旺季。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷氣除了本身冷房的功能，還可以送風、除濕。就有民眾好奇，冷氣的除濕功能效果跟除濕機相比，會不會差很多？可不可以直接用冷氣取代除濕機？對此，經濟部能源署指出，開冷氣除濕雖然只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，「其實冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去！」

有網友在Mobile01發問「會用冷氣空調取代除濕機使用嗎？」家裡換了一台變頻冷暖空調，省了很多電，還有清淨功能。後來因為懶得把除濕機搬到該房間，並索性用起空調的除濕功能，有時還把洗好的衣服放在那除濕乾燥。但他就好奇，冷氣的除溼功能跟除濕機相比，兩者的效果是否有差？

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貼文引發討論，「除濕機的功率遠小於冷氣，當然如果對電費不敏感，可以用冷氣取代除濕機」、「只是想達成舒適濕度60%，那開冷氣就足夠，但強濕度區域與特殊用途如乾衣等，冷氣就沒用了。」「現在很多冷氣為了講求省電，調降除濕能力。只能說開冷氣可以降低濕度，但要控制環境濕度，還是要除濕機。」

還有過來人指出，「我夏天開冷氣時會順便除濕～其他不用開冷氣的季節，就會開除濕機」、「住過林口淡水，很自然就不會問這種問題了。冷氣當然可以除濕，但前提是天氣要夠熱。林口冬天又濕又冷、外面溫度10度以下，開冷氣根本沒用，是要怎麼除濕？」

事實上，經濟部能源署曾在粉專發文，「你知道嗎？冷氣機竟有神級和魔級的按鈕！」其中，魔級按鈕就是「除濕模式」，能源署說明，雖然開冷氣除濕只需除濕機1/3時間，但耗電量卻高出2倍。而且冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去。

過去也曾有網友在●【爆系知識家】●求助，「想詢問一下，開除濕跟開冷氣（模式），哪個會比較省電呢？」話題吸引一位自稱空調技師的網友指出，「我直接告訴您，電費一模一樣，開冷氣跟除濕都會降低室內溫度，每降低一度，耗能都一樣。」

技師強調，「冷氣有清淨功能，但無法取代空氣清淨機；冷氣有除濕功能，但無法取代除濕機」，並提到冷氣模式是以「設定溫度」為啟動條件，「譬如設定25度，低於25度停止、高於25度啟動」；除濕模式則是以時間為啟動條件，「譬如運轉10分鐘停10分鐘。」再者，開冷氣本身就有在除濕，因此幾乎用不到除濕模式，「跟清淨一樣，都只是附屬功能。」

另外，3C家電達人小二曾將冷氣模式、除濕模式跟除濕機進行比較，發現冷氣模式的除濕力最強，除濕模式反而比較耗電。在同樣的條件下，除濕模式雖然比除濕機消耗的時間少1/3，但耗電量卻是除濕機的2倍。因此他建議，想用冷氣機除濕，不如直接用冷氣模式或開除濕機。他還建議，’每隔2周清洗一次冷氣濾網，不但促進空氣循環，每天約可省下2度的電。

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