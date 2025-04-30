　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夏天開冷氣前必看！狂滴水、太吵最高罰3萬　4步驟解決

記者黃翊婷／綜合報導

隨著天氣逐漸變熱，不少民眾已經開始動手清理冷氣，準備迎接夏天。不過，台北市環保局提醒，若冷氣長期滴水或噪音超過管制標準，經限期未改善者，恐面臨最高3萬元罰鍰，所以使用冷氣之前最好先做4件事，包含清洗冷氣機濾網、確認排水管是否正常安裝、確保排水管銜接正常、保養室外機增加隔震。

▲▼ 冷氣,空調。（圖／CFP）

▲夏天開冷氣之前，別忘了先清洗濾網、檢查排水管是否正常安裝。（示意圖／VCG，與本文無關。）

台北市環保局表示，冷氣機長期滴水容易造成潮濕發霉，甚至影響機器正常運作，而安裝在外牆的分離式室外機因為長期受到曝曬雨淋，可能會有零件老化鬆脫的現象，運轉時容易產生噪音，進而影響環境衛生與安寧，在開冷氣之前希望大家能先做好4件事，詳細如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、清洗冷氣機濾網：如果冷氣濾網太髒，內部藏汙納垢，就會導致集水盤或排水管阻塞，進而使冷凝水從外部溢出。

2、確認排水管是否正常安裝：冷氣機滴水的原因大多數都是排水管沒接好造成的，排水管長期在戶外風吹雨打，可能會有老舊破洞或是被風雨吹落的情況，造成冷氣滴水。

3、確保排水管銜接正常：如果管線是連接到大樓的共同排水孔，請務必確認排水順暢，避免阻塞。如果沒有排水孔，建議將水引導至陽台或室內容器，但要記得定期清理，防止蚊蟲孳生。

4、保養室外機增加隔震：分離式室外機通常安裝在外牆角落處，經曝曬雨淋及長期運轉，容易因為零件老化鬆脫產生異音或低頻噪音，建議定期保養檢修，並於鎖點及底部加裝隔振橡膠墊或隔振器，改善運作音量。

台北市環保局表示，據統計，去年一共查到冷氣滴水案件984件、冷氣噪音陳情案件計564件，如有接獲冷氣滴水案件，環保局會先進行勸導改善，7天之內沒有改善的話，可依《廢棄物清理法》第50條開罰1200元至6000元；而冷氣噪音如果超過管制標準，經限期未改善，可依《噪音管制法》第24條處以3000元至3萬元罰鍰；民眾若發現冷氣機滴水及噪音情形，可撥打1999市民熱線或向當地清潔隊反映。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電商公司請「蕭敬騰」表演全為吸金2億　夫妻下場曝光
「小龍女」隱婚產女不倫！　老公背景大有來頭
川普就職百日再提「黃仁勳、台積電」加碼投資美國：史上最成功
「台派女神」大罷免宣講被外貌被嘲諷　素顏反擊黑粉
鷹眼遭剷雪車重輾「右眼看到左眼噴出」　身體變灰綠色：我當下已
川普政府鎖定AI晶片出口　擬取消「三級管制」
72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德
明變天！　「雨最大」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

夏天開冷氣前必看！狂滴水、太吵最高罰3萬　4步驟解決

1號颱風恐生成？　模擬大迴轉路徑曝

台北市議會駐衛警「發大財」直擊！　上班太閒開團購

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

報稅有6大減免！5月新制一次看　產婦2次免費諮商

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

明變天！　「雨最大」地區曝

快訊／02:19花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑　大票一看嚇爛

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

夏天開冷氣前必看！狂滴水、太吵最高罰3萬　4步驟解決

1號颱風恐生成？　模擬大迴轉路徑曝

台北市議會駐衛警「發大財」直擊！　上班太閒開團購

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

報稅有6大減免！5月新制一次看　產婦2次免費諮商

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

明變天！　「雨最大」地區曝

快訊／02:19花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑　大票一看嚇爛

再嗆「聯準會那個人」不太行！　川普：我比鮑爾更懂利率

瑞典傳統節慶前夕爆槍擊案　釀3死

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

川普就職百日演說　再提「黃仁勳、台積電」加碼投資美國

羅時豐兒遭判6月徒刑後「內湖賣滷肉飯」！ 0偽裝招呼客人全被拍

48歲劉曉憶「交往1個月喊結婚」！熱戀酒吧老闆　IG高調放閃宣主權

夏天開冷氣前必看！狂滴水、太吵最高罰3萬　4步驟解決

《漂亮朋友》導演耿軍確定出席金穗影展　銅板價輕鬆飽覽大師傑作

他割包皮指「傷口沾黏」　醫一看傻眼：那是繫帶

「小龍女」昆娜閃婚帶球嫁恩愛一時！　與老公情淡關鍵曝光

汪東城曝《終極一班6》：遲遲拍不成　聊口音狂強調「中國台灣」

生活熱門新聞

明變天！　「雨最大」地區曝

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

即／02:19花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

農曆四月到！12生肖運勢一次看

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

養生館闆娘「戳破鄭正鈐謊言」：拿的是居留證

GU、UNIQLO「有什麼差別？」　集團給答案

男友在台積電「常常崩潰哭」！過來人秒懂

更多熱門

相關新聞

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

時序即將步入夏季，隨著天氣愈來愈熱，許多蛇類和昆蟲也跟著蠢蠢欲動。1名男網友近日在租屋處時，發現冷氣機突然竄出1條巨型蜈蚣，嚇得他趕緊狂噴殺蟲劑，雖然暫時趕走了蜈蚣，但不確定牠是否會再次出現，一想到就害怕不已，只好上網發文求助。貼文曝光後，大批網友驚呼「真的會想要喊救命，這已經是蜈蚣精了」。

沒開冷氣！2個月用電「飆到900度」元凶曝

沒開冷氣！2個月用電「飆到900度」元凶曝

婆婆不給開冷氣「小孩吃點苦才不會軟弱」

婆婆不給開冷氣「小孩吃點苦才不會軟弱」

雲林斥資7千萬提升校園集會空間　冷氣音響升級

雲林斥資7千萬提升校園集會空間　冷氣音響升級

開冷氣「竄出多條活蛇」　驚人畫面曝

開冷氣「竄出多條活蛇」　驚人畫面曝

關鍵字：

冷氣台北市環保局

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

明變天！　「雨最大」地區曝

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

Makiyo重提「13年前醉毆運將風波」　認了：像被社會判死刑

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面