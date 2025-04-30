夏天開冷氣前必看！狂滴水、太吵最高罰3萬　4步驟解決

記者黃翊婷／綜合報導

隨著天氣逐漸變熱，不少民眾已經開始動手清理冷氣，準備迎接夏天。不過，台北市環保局提醒，若冷氣長期滴水或噪音超過管制標準，經限期未改善者，恐面臨最高3萬元罰鍰，所以使用冷氣之前最好先做4件事，包含清洗冷氣機濾網、確認排水管是否正常安裝、確保排水管銜接正常、保養室外機增加隔震。

▲夏天開冷氣之前，別忘了先清洗濾網、檢查排水管是否正常安裝。（示意圖／VCG，與本文無關。）

台北市環保局表示，冷氣機長期滴水容易造成潮濕發霉，甚至影響機器正常運作，而安裝在外牆的分離式室外機因為長期受到曝曬雨淋，可能會有零件老化鬆脫的現象，運轉時容易產生噪音，進而影響環境衛生與安寧，在開冷氣之前希望大家能先做好4件事，詳細如下：

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1、清洗冷氣機濾網：如果冷氣濾網太髒，內部藏汙納垢，就會導致集水盤或排水管阻塞，進而使冷凝水從外部溢出。

2、確認排水管是否正常安裝：冷氣機滴水的原因大多數都是排水管沒接好造成的，排水管長期在戶外風吹雨打，可能會有老舊破洞或是被風雨吹落的情況，造成冷氣滴水。

3、確保排水管銜接正常：如果管線是連接到大樓的共同排水孔，請務必確認排水順暢，避免阻塞。如果沒有排水孔，建議將水引導至陽台或室內容器，但要記得定期清理，防止蚊蟲孳生。

4、保養室外機增加隔震：分離式室外機通常安裝在外牆角落處，經曝曬雨淋及長期運轉，容易因為零件老化鬆脫產生異音或低頻噪音，建議定期保養檢修，並於鎖點及底部加裝隔振橡膠墊或隔振器，改善運作音量。

台北市環保局表示，據統計，去年一共查到冷氣滴水案件984件、冷氣噪音陳情案件計564件，如有接獲冷氣滴水案件，環保局會先進行勸導改善，7天之內沒有改善的話，可依《廢棄物清理法》第50條開罰1200元至6000元；而冷氣噪音如果超過管制標準，經限期未改善，可依《噪音管制法》第24條處以3000元至3萬元罰鍰；民眾若發現冷氣機滴水及噪音情形，可撥打1999市民熱線或向當地清潔隊反映。