一開冷氣「汗酸味狂飄」！專家教解決小妙招

▲冷氣打開狂飄汗酸味，專家教解決小妙招。（示意圖／免費圖庫PhotoAC）



網搜小組／柯振中報導

近日天氣炎熱，不少家庭已經開始使用冷氣。不過，有網友上網抱怨，家中的冷氣才用沒多久，開機時卻飄出刺鼻的酸味，讓他不禁懷疑冷氣也有「多汗體質」。而發生這種情況後該如何處理，先前也有專家給出解答，其實只要按下遙控器上的按鍵就能解決。

有網友29日在網路上發文，指稱家中的日系冷氣新買不到2年，近日開啟時．卻飄出了刺鼻的汗酸味，讓他不禁吐槽「現在冷氣是也有多汗體質嗎」。

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▲冷氣打開狂飄汗酸味，專家教解決小妙招。（示意圖／免費圖庫PhotoAC）



貼文引起討論後，不少人給出原因，「裡面潮濕的問題，現在都是環保材質，很容易就這樣」、「機身乾燥功能設計的問題居多」、「你的冷氣可能需要洗澡了」、「冷氣一年洗一次，要記得關機，記得確定機體除霉有打開。」

事實上，臉書粉專「河馬家居」過去就曾解釋，冷氣開機後之所以會飄出臭味，是因為運作的過程中，冷風持續輸送，導致機體內的鐵片溫度下降，進而產生冷凝水。關機以後這些冷凝水會悶在機體裡，久而久之就會導致發霉。

目前許多冷氣機附有「機體防霉」的按鈕，每次關機後就會自動送風，將內部水氣排出後再關機。至於機型較老、沒有這項功能的冷氣機，也可以在關機前先打開送風，將機體內的水分吹乾，就能防止這種情況發生。