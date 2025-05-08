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北榮桃園分院慶護師節　督導方麗珍榮退獲滿場感恩祝福

▲北榮桃園分院慶護師節

▲北榮桃園分院慶護師節，督導方麗珍榮退獲滿場感恩祝福。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝512國際護師節，臺北榮民總醫院桃園分院8日舉辦「114年度護師節優良護理人員表揚大會」。會中頒發包括優良護理人員獎、學術研究獎、優良教師獎與青春貢獻獎，肯定臨床表現優異、學術研究傑出、教學用心，以及年資達25年、長年堅守崗位的資深護理人員。其中，榮退督導方麗珍獲得全場感恩祝福，場面溫馨。

▲北榮桃園分院慶護師節

▲北榮桃園分院慶護師節。（圖／桃榮提供）

榮總桃園分院院長彭家勛感謝所有護理師，在臨床照護與學術研究領域的努力與成就，並表示：「每一位護理師都是病痛中最溫暖的守護者，是醫院最寶貴的資產。」彭院長也特別代表國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發，頒贈5萬元加菜金，轉達對護理人員一整年辛勞的慰勉與感謝。

北榮桃園分院護理部主任鄭小蕙表示：「特別感謝在座的每一位護理師，在目前護理人力艱困時刻仍堅守在第一線，提供病人最好的照護，同時也要感謝退休後重返臨床的護師們，是她們讓護理工作不再孤單。」

另外，今年活動特別加碼，實質慰勞護理同仁的辛勞。除了院方發送千元餐券外，桃園市信用合作社蘇家明主席也熱心贊助全聯禮券，凡上台受獎者皆可獲得500元禮券。

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