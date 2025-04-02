▲生命最後的善終照護，北榮桃園分院：朝人性+多元化發展。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

生老病死是人生必經的過程，如何在生命最後的階段，獲得尊嚴的照護？臺北榮總桃園分院護理師劉台花表示，可以透過安寧照護的推動，讓病人能夠在熟悉的環境中，藉由醫療與心理支持，減輕痛苦並平靜迎接生命終點。

針對近期「斷食善終」受到關注，成為許多人討論的重點，也讓民眾以為「斷食」即可達成「善終」。劉台花說，斷食善終必須由病患在疾病末期主動提出，透過停止進食與飲水，讓身體自然地結束生命，不刻意加工縮短生命，避免病人在遇到失能、失智無法正確表達的狀況下被停止餵食，引發照顧倫理議題。

在台灣，現行《病人自主權利法》已賦予病患對於自身醫療的自主權，其中包含拒絕維生治療。該項「人工營養及流體餵養」的選擇，是指透過導管或其他侵入性措施餵養食物與水分，如果不選擇該項並不表示不需要餵食。

然而，斷食善終是否符合此法仍需進一步討論。部分醫療機構已經在安寧照護的範圍內，提供相應的支持，如緩和醫療團隊協助患者進行症狀控制，減少脫水與飢餓帶來的不適。此外，斷食與安樂死或自殺不同，斷食善終是基於病患自主決定，不涉及外力介入，因此在倫理與法律上的考量亦有所不同。

隨著醫療進步與社會觀念的變遷，善終照護的模式將朝向更加人性化與多元化的發展。為了提供更完善的安寧照護服務，臺北榮民總醫院桃園分院積極推動相關措施，提供身心靈全方位的關懷，讓每位長者都能在生命的最後旅程中擁有尊嚴與選擇的權利，讓患者與家屬在生命的最後階段都能獲得最大的安心與平靜。

而安寧照顧強調不止照顧病人的身體，也照顧病人及家屬的心理，並且涵蓋及病人往生後這段時間的遺族（喪親者）支持與關懷，即安寧療護所強調的全人、全隊、全家、全程、全社區—五全照顧，因此喪親服務與遺族關懷，已是我國安寧療護推展中，不可或缺的一部分。

同時，生死教育應從年輕時期開始，讓人們學習如何面對生命的有限性，並在生前做好心理與實際準備。唯有認識死亡，才能更珍惜生命，也才能讓「愛與被愛」的情感更深遠地延續。