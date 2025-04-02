　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

生命最後的善終照護　北榮桃園分院：朝人性+多元化發展

▲生命最後的善終照護，北榮桃園分院：朝人性+多元化發展

▲生命最後的善終照護，北榮桃園分院：朝人性+多元化發展。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

生老病死是人生必經的過程，如何在生命最後的階段，獲得尊嚴的照護？臺北榮總桃園分院護理師劉台花表示，可以透過安寧照護的推動，讓病人能夠在熟悉的環境中，藉由醫療與心理支持，減輕痛苦並平靜迎接生命終點。

針對近期「斷食善終」受到關注，成為許多人討論的重點，也讓民眾以為「斷食」即可達成「善終」。劉台花說，斷食善終必須由病患在疾病末期主動提出，透過停止進食與飲水，讓身體自然地結束生命，不刻意加工縮短生命，避免病人在遇到失能、失智無法正確表達的狀況下被停止餵食，引發照顧倫理議題。

在台灣，現行《病人自主權利法》已賦予病患對於自身醫療的自主權，其中包含拒絕維生治療。該項「人工營養及流體餵養」的選擇，是指透過導管或其他侵入性措施餵養食物與水分，如果不選擇該項並不表示不需要餵食。

然而，斷食善終是否符合此法仍需進一步討論。部分醫療機構已經在安寧照護的範圍內，提供相應的支持，如緩和醫療團隊協助患者進行症狀控制，減少脫水與飢餓帶來的不適。此外，斷食與安樂死或自殺不同，斷食善終是基於病患自主決定，不涉及外力介入，因此在倫理與法律上的考量亦有所不同。

隨著醫療進步與社會觀念的變遷，善終照護的模式將朝向更加人性化與多元化的發展。為了提供更完善的安寧照護服務，臺北榮民總醫院桃園分院積極推動相關措施，提供身心靈全方位的關懷，讓每位長者都能在生命的最後旅程中擁有尊嚴與選擇的權利，讓患者與家屬在生命的最後階段都能獲得最大的安心與平靜。

而安寧照顧強調不止照顧病人的身體，也照顧病人及家屬的心理，並且涵蓋及病人往生後這段時間的遺族（喪親者）支持與關懷，即安寧療護所強調的全人、全隊、全家、全程、全社區—五全照顧，因此喪親服務與遺族關懷，已是我國安寧療護推展中，不可或缺的一部分。

同時，生死教育應從年輕時期開始，讓人們學習如何面對生命的有限性，並在生前做好心理與實際準備。唯有認識死亡，才能更珍惜生命，也才能讓「愛與被愛」的情感更深遠地延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創下紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生命最後的善終照護　北榮桃園分院：朝人性+多元化發展

清明連假車輛定檢　中壢監理站：南桃園22家代檢廠暫停服務

歡慶兒童節　大江購物中心舉辦「大江快樂時光」繪畫比賽

4月求職轉職黃金時機　桃園5場次徵才活動釋出5,350個職缺

2025桃園龍岡米干節4／19登場　加碼辦理三場次長街宴

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創下紀錄

兒童節連假何處去？　桃園兒玩館4／3起推出精彩活動享好康

桃園廢電池回收再加碼　即起迄10／ 31推出月月抽大獎

迎兒童節「桃園Q萌宣傳大使」亮相　推廣兒童權利概念

桃園第2波機車駕訓補助開跑　請民眾多加利用

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

生命最後的善終照護　北榮桃園分院：朝人性+多元化發展

清明連假車輛定檢　中壢監理站：南桃園22家代檢廠暫停服務

歡慶兒童節　大江購物中心舉辦「大江快樂時光」繪畫比賽

4月求職轉職黃金時機　桃園5場次徵才活動釋出5,350個職缺

2025桃園龍岡米干節4／19登場　加碼辦理三場次長街宴

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創下紀錄

兒童節連假何處去？　桃園兒玩館4／3起推出精彩活動享好康

桃園廢電池回收再加碼　即起迄10／ 31推出月月抽大獎

迎兒童節「桃園Q萌宣傳大使」亮相　推廣兒童權利概念

桃園第2波機車駕訓補助開跑　請民眾多加利用

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

唐西奇打出詹皇「夢想」的籃球　讓隊友相信自己能更強

生命最後的善終照護　北榮桃園分院：朝人性+多元化發展

清明連假車輛定檢　中壢監理站：南桃園22家代檢廠暫停服務

歡慶兒童節　大江購物中心舉辦「大江快樂時光」繪畫比賽

流行歌曲話當年／繁花裡，《執迷不悔》

許瑋甯捐10萬獎金鼓勵劇本創作　許願拍喜劇「想當早餐店老闆娘」

《我獨自升級》封神！評價數狂飆70萬破「航海王、鬼滅」紀錄

川普關稅戰將公布！3大預測方向　4檔債券ETF對沖衰退風險

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

地方熱門新聞

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創紀錄

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

桃園5場次徵才活動　釋出5,350個職缺

2025桃園龍岡米干節　加碼辦理三場次長街宴

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

生命最後的善終照護　桃榮朝多元化發展

桃園兒玩館　4/3起推出精彩活動享好康

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

桃園廢電池回收再加碼　推出月月抽大獎

兒童節連假台南藍晒圖舉辦「藍晒童樂時光機」

清明連假車輛定檢　南桃園代檢廠暫停服務

歸南北極殿捐贈南消五大電動油壓破壞器材

桃園Q萌宣傳大使亮相　推廣兒童權利概念

桃園第2波機車駕訓補助開跑　請多加利用

更多熱門

相關新聞

北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋　共同防治

北榮桃園分院呼籲正確認識愛滋　共同防治

臺北榮民總醫院桃園分院感染管制室護理師張倢語指出，在過去20年來，愛滋病毒(HIV)感染者的餘命已有大幅進步，接近一般族群。然而，現實中對愛滋感染者的歧視與汙名依然存在，影響患者的就醫權利、求職機會及人際關係，甚至造成心理壓力。

桃榮性別友善門診　醫事人員別上這徽章

桃榮性別友善門診　醫事人員別上這徽章

癌末翁拒住院！居家安寧讓他笑著離開　女兒淚：解脫比解救更重要

癌末翁拒住院！居家安寧讓他笑著離開　女兒淚：解脫比解救更重要

春節連假出國　北榮分院提醒狂犬病風險

春節連假出國　北榮分院提醒狂犬病風險

想看最愛的海　癌末阿公圓夢

想看最愛的海　癌末阿公圓夢

關鍵字：

善終照護北榮桃園分院安寧照護

讀者迴響

熱門新聞

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒反應

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

柯文哲就醫！醫師喊「小弟的猜測全部命中」

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

峮峮脫了！

拿坡里限時15天買披薩送炸雞！

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面