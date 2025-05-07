護師節傳光儀式溫馨感人！　成醫金獎肯定3大護理楷模

▲成大醫院護理部舉辦護師節慶祝活動，傳光儀式溫馨感人向第一線護理人員致敬，榮獲三大護理獎項的護理人員在現場接受表揚，展現專業與奉獻精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

5月是感恩的季節，為向默默守護病患的護理人員致敬，成大醫院護理部6日舉辦「護師節慶祝大會」，呼應國際護理協會（ICN）2025年主題：「有護理師才有未來，關懷護理師促進經濟成長」。

現場溫馨感人、氣氛熱烈，不僅表揚傑出護理楷模，更以傳光儀式象徵精神傳承，展現全院對護理專業的高度肯定與感謝。

慶典在「傳光儀式」中揭開序幕，由護理部主任馮瑞鶯點燃燭火，象徵護理精神代代相傳。她表示，每位護理師都是點亮生命的微光，在最需要的時刻溫柔陪伴，為病患與家屬注入希望與力量。

本次表揚活動中，護理人員獲獎成績亮眼，包括陳嘉容督導榮獲「南丁格爾獎績優奉獻獎」金獎，田於廷護理長獲頒「南丁格爾獎特殊奉獻獎」金獎，郭雪敏副主任則獲「台灣傑出護理師獎－專業貢獻獎」，三人皆以專業與溫度在臨床深耕，成為眾人學習的典範。

成大醫院表示，護理不只是技術工作，更是陪伴與傾聽，是面對病痛時最堅實的依靠。慶典主持人一句話引起現場共鳴：「我們撐下來，不是因為不累，是因為根本沒時間累。」正道出護理工作的辛勞與堅持。

院方期盼藉由護師節活動，讓社會更重視護理專業的價值與挑戰，共同營造友善職場，支援護理人員穩定發展，讓這份堅韌又溫柔的力量，繼續照亮台灣每個需要的角落。