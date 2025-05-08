中方稱美國務卿抹黑中加關係　陸外交部嗆：卑鄙圖謀不會得逞

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國務卿盧比歐近日會見加勒比國家領導人時聲稱，加勒比國家在為重要基礎建設項目，選擇合作夥伴時，應確保項目不存在安全風險，不會被中國利用。中國外交部發言人林劍8日在舉行例行記者會時，對此表示，盧比歐的言論是在惡意攻擊中國。

一名記者向林劍提問，「美國國務卿盧比歐會見加勒比國家領導人時稱，加勒比國家在為重要基礎建設項目，選擇供貨商和承包商時，要做負責任和透明決策，確保項目不存在侵犯隱私，或安全風險，也不會被諸如，中國共產黨之類的『惡意行為體』所利用，請問中方對此有何回應？」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「這項言論惡意攻擊中國，抹黑破壞中國同有關國家關係，揭露意識形態偏見，和對國際關係基本準則的無知無視，中方表示強烈不滿，堅決反對。」

林劍強調，「加勒比海國家有獨立選擇，友好合作夥伴的權利，不需要任何國家做居高臨下，指手畫腳的『教師爺』。」

林劍還表示，「中國企業承建海外項目，有力地促進了，項目所在國家的經濟發展，和民生改善，為當地人民帶來了實實在在的好處，世界各國有目共睹，中國與加勒比海的關係，符合雙方的根本和長遠利益，中加合作為雙方人民，帶來了實實在在的福祉，美方攻擊抹黑中加關係，與合作的卑鄙圖謀，不會得逞。」