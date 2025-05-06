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美CIA招募「中共官員竊取機密」　陸外交部嗆：赤裸裸的政治挑釁

▲▼CIA釋出2部中文影片，試圖招募中共官員。（圖／翻攝自X）

▲CIA釋出2部中文影片，試圖招募中共官員。（圖／翻攝自X）

記者廖翊慈／綜合報導

美國中央情報局（CIA）1日釋出2部「中文影片」，試圖利用中國政府內部、中共高層可能存在的不滿情緒，引誘北京官員向華府洩露機密。中國外交部發言人林劍6日在舉行例行記者會上，對此表示，此舉「是赤裸裸的政治挑釁」。

一名記者向林劍提問，「CIA官員稱，該影片旨在『招募中國官員竊取機密』。中方對此有何回應？」

林劍表示，「長期以來，美方使用各種卑劣的手段，竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，嚴重違反國際法，和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。」

林劍指出，「美國中央情報局在社群媒體上發布的影片，是另一份證據確鑿的『自供狀』，美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑、誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，這是對中國國家利益的嚴重侵犯。」

▲中國外交部發言人林劍直指，。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍直指，此舉是政治挑釁。（圖／翻攝中國外交部）

林劍強調，「中方對此強烈譴責，中方將採取一切必要措施，堅決打擊，境外反華勢力的滲透破壞活動，堅定維護國家主權、發展安全利益。」

CIA發布的2部影片，各自描繪了一個虛構場景，主角分別是一名中共高官、一名能夠接觸機密資訊的基層政府職員。他們描述，自己如何對中國體制失望，「在黨內，我一邊往上升，一邊看著職位比我高的人，一個個被棄如敝屣，但現在我意識到，我的命運與他們同樣岌岌可危」、「天助自助、自己的命運自己掌握」，最終秘密聯繫了CIA。

CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）也表示，對美國而言，沒有其他對手能夠構成比中共更強大的威脅，「中國有意在經濟、軍事、科技方面主宰世界，我們的機構必須繼續以迫切、創意和勇氣來應對這個威脅，而這些影片只是我們這麼做的手段之一。」

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