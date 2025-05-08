詐團網路收購提款卡　取簿手冒大雨「盆栽取貨」當場被逮

記者陳以昇／新北報導

新莊警分局光華派出所日前執行網路巡邏，發現詐團貼文要收購民眾提款卡，經警佈線查緝，7日中午在民安西路一帶查獲冒雨前來取提款卡的取簿手40歲陳姓男子，並在他車內起獲毒品安非他命一包、金融卡等證物，全案依詐欺、洗錢防制法及毒品罪嫌移請偵辦。

▲詐團取簿手陳男（紅箭頭）拿走提款卡後，埋伏員警上前逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前，光華派出所警員執行網路巡邏，在社群軟體臉書社團上發現疑有收購提款卡廣告「正規管道、全台收卡、有意願者加賴了解」，經分析研判，高度懷疑涉有詐欺犯罪嫌疑，於是蒐集情資並佈線查緝。

7日中午12許，取簿手陳姓男子駕駛一部白色租賃車，獨自前來民安西路一帶取提款卡地點，此時，警方早已在旁伺機埋伏，見陳男將車輛臨停路旁，冒著傾盆大雨急著拿走提款卡，連傘都不撐就快步走向路旁盆栽處，彎腰要拿走裝有提款卡的紙袋。

埋伏員警見狀則立即上前控制陳男行動，並在他車上查扣手機3支、筆記型電腦1台、第二級毒品安非他命1包（總毛重12.39公克）、預付電話卡11張、預付卡申請書23份、金融卡4張及證件9張等證物。全案依詐欺、洗錢防制法及毒品等罪嫌，將陳嫌移請新北地檢署偵辦，並持續溯源追查。

▼警方起獲毒品安非他命、提款卡等物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）