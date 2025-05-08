新北男開豪車送小孩　恍神擦撞5機車！酒測值0.84還沒駕照

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（8日）上午7時許，一名男子駕駛豪華商旅車送小孩上課後返家途中，行經保安路、保福路二段口時，向右偏移擦撞路旁5部機車，一名準備牽車的騎士險遭撞；警方對男子進行酒測，發現酒測值高達0.84毫克，不僅如此，男子過去曾經拒測，駕照早已被吊銷。

▲曾男宿醉送小孩上課，返家途中恍神擦撞路邊機車，一名騎士險遭撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，在生技公司任職業務的44歲的曾姓男子，昨天（7日）晚間與朋友在北市某間酒吧聚會，由於曾男席間喝了不少酒，今天凌晨聚會結束找了代駕返家。上午開著公司的車送小孩上課，返家途中沿著保福路二段往中和方向行駛，行經保安路口時，疑似宿醉恍神，不慎擦撞路旁5部機車。

▲曾男所駕駛的休旅車，擦撞機車後保險桿脫落。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方到場，聞到曾男全身散發酒味，立即對其進行酒測，數值高達0.84毫克，立即依法帶回偵辦。曾男供稱，昨晚跟朋友喝酒聚會結束，睡了一覺起床送小朋友，沒想到酒測值還超標。另警方發現，曾男多年前就因拒測，駕照早被吊銷。詢後警方依公共危險罪，將曾男移送新北地檢署偵辦，無照駕駛的部分，將另行開單告發。

▲5部機車遭擦撞後倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

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