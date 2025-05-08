嘉義男挨罰400萬繳不出　農地被法拍抵130萬

▲民眾未經許可買外籍漁船並在特定海域捕魚，遭罰400萬，嘉義分署強制拍賣其布袋鎮523坪農地 。（圖／法務部執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣陳姓男子因違反「投資經營非我國漁船管理條例」被行政院農業委員會（112年改制農業部）罰鍰400萬元，罰鍰經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署於114年5月6日「123聯合法拍會」，將陳男所有嘉義縣布袋鎮約523坪(1730平方公尺)農地，以130萬600元拍定，抵繳部分罰鍰。

義務人陳男在哥倫比亞獨資設立公司，購買塑鋼船於加勒比海、哥倫比亞從事漁業行為，依「投資經營非我國漁船管理條例」第4條第1項規定「中華民國人非經主管機關許可，不得投資經營非我國漁船於海外從事漁業」，因此處分200萬元罰鍰。

陳男所有漁船又在國際大西洋鮪類保育委員會（ICCAT）公約水域捕撈鮪魚，被鮪類保育委員會（ICCAT）提報非法漁船清單，行政院農委員再依「投資經營非我國漁船管理條例」第10條第1項規定處以200萬元罰鍰，因此合計處罰陳男400萬元。嘉義分署受理執行後通知陳男繳納或報告財產申請分期繳納不獲置理，遂查封其所有布袋鎮土進行拍賣，拍賣金額不足抵繳罰鍰部分將繼續調查陳男財產執行。

嘉義分署為提供多樣性的法拍物件，將會持續加強各種不動產及動產執行。針對各種類型欠稅罰鍰案件，尤其是交通違規、酒駕等社會輿論撻伐的案件，更是會持續追查義務人各種可供執行之財產，請大家期待、關注。對於不動產、動產拍賣、變賣相關事宜有興趣的民眾，敬請隨時留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊息。