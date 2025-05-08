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國泰航空給「過期10個月」零食　乘客怒轟：連道歉都沒有！

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳冠宇／綜合報導

「國泰航空提供過期食物，離譜！」，一名媽媽近日在社群媒體上發文爆料，自己在國泰航空從紐西蘭奧克蘭飛回香港的航班上，向空姐索取給小朋友吃的零食，仔細一看才發現，竟然已經過期10個月。他向空姐反映之後卻沒有下文，怒批「連道歉都沒有！」

綜合陸媒報導，這一家人5日搭乘國泰航空的航班從奧克蘭飛回香港，途中，媽媽找空姐要小零食給小朋友吃，空姐給了她一包杏仁和一包花生。因為杏仁是煙燻的，她想著味道太重，就將那包花生遞給了孩子。

這位媽媽給孩子吃的時候並沒有檢查，孩子吃了半包就遞給她。她接著吃，吃完隨手翻過來，看到包裝上顯示最佳食用期為2024年7月8日前，覺得不可思議。

「我把包裝袋交給空姐，我說這個過期了，她說她確認一下，就沒有下文了，連道歉都沒有！」該媽媽在貼文中表示憤慨，她透露，當時空姐還給機上其他乘客分發了一些，她的老公也拿到一包，但沒有吃。

▲▼國泰航空發放過期零食。（圖／翻攝微博）

▲國泰航空發放的過期零食。（圖／翻攝微博）

這位媽媽在貼文中表示，她已發信件向相關部門投訴，雖然包裝上寫的此日期前食用最佳，但是過了10個月，肯定不合適給乘客食用。

她強調，並不是人人都會在飛機上看食物的保存期限，她覺得投訴是社會責任，機上到底有多少過期食品以及儲存是否得當，「這應該需要有力監管」。

國泰航空客服的工作人員就此向媒體表示，接到乘客的投訴，公司在核對相當票號後，會派專人調查和乘客進行溝通，力爭做到雙方都滿意，但不便就具體事件透露處理方案。

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