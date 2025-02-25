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大陸 大陸焦點 特派現場

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

▲▼吉祥航空。（圖／CFP）

▲吉祥航空。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近日有大陸民眾搭乘烏魯木齊飛往上海虹橋的航班，結果在機上被發放過期的堅果，事後航空公司雖然賠償每人人民幣1000元（約合新台幣4500元），但要求簽署保密協議，引發關注。

《界面新聞》報導，大陸網友發文反映，2月23日乘坐烏魯木齊飛往上海虹橋的吉祥航空H01256航班。在飛行途中，有乘客發現空服員發放的餐食中，包含過期食品的堅果包。

據這位乘客發文稱，「當時已經發完一半的乘客了，我也是吃到一半的時候才注意到」，這一現象引發乘客不滿，等到飛機落地後，機組人員在空橋給所有旅客發了一份保密協議，填完大陸身份證號、簽完字再以支付寶掃碼領錢。

該旅客稱因著急下飛機，沒有簽保密協議也沒要補償。據乘客提供的保密協議顯示，吉祥航空承諾給乘客人民幣1000元補償，但乘客不得通過任何方式向第三方透露協議內容。

後來，這名乘客繼續向吉祥航空打電話投訴，工作人員必須要讓他提供購票證件號，說不提供證件沒辦法處理。

吉祥航空回應稱，當班乘務組在航班飛行途中發現問題後，立即通過衛星電話向公司報告。為彌補服務過失，公司迅速啟動應急處理機制。在航班抵達後第一時間向旅客致歉，並提供每人人民幣1000元的服務補償金。

吉祥航空說，針對此次事件，公司立即展開事件調查，並視調查結果對責任人嚴肅問責。為杜絕此類問題再次發生，吉祥航空重新梳理了外站回程航班堅果類的小零食配送流程，完善機上核查機制，確保同類問題不再發生。

該負責人還表示，經調查機組人員是在機艙門口向乘客發放補償金和保密協議，並無強制乘客的行為，即便不簽協議也可以領到補償金。

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