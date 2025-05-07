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女童搭Uber打翻水「被索賠4.1萬」　特斯拉估價單曝！全場傻眼

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲女童搭乘Uber，不慎弄濕了特斯拉的地毯。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

近日高雄發生一樁搭車糾紛，一名女學生搭乘Uber叫來的特斯拉前往補習班，途中水壺漏出約300ml的水，結果遭司機索賠高達4萬1千元的維修費，家長將此事PO上網，司機竟嗆「你們夫妻把水舔乾淨，就算和解」。如今，家長貼出司機提供的汽車維修估價單，費用為1萬5215元，再次掀起熱論。

家長在Threads發文，貼出司機提供的「Tesla南區授權鈑噴中心」拆車估價單，列明拆車檢修項目，包括「B柱飾板」、「前後底版護面」、「全後座椅」、「中控台」及「讀取故障記憶碼」，修理費用總計1萬5215元。

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家長表示，「我們沒有損壞的證據，從估價單可以看出車主想要拆車的意願。誠心請教各位看得明瞭的社會賢達，有何中肯的意見？謝謝。」

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人Threads）

▲維修費用1萬5215元。（圖／翻攝自當事人Threads）

貼文曝光，網友紛紛表示，「回報此情況給uber，讓司機停權，他的愛車乖乖待在家裡，不用再受風吹日曬的痛苦了」、「千萬不要因為車主請車廠估個價就認賠唷！有相關問題可以委託律師及認識的產險人員協助釐清，保護自身權益」、「你去找律師了嗎？他要拆車子是他的自由，重點是水灑出來跟損害的關聯性，以及拆車找你求償的正當性」、「這小朋友的水壺是全翻了？他的水壺能多大？這樣特斯拉就要拆了？」

許多網友直呼扯，「看這估價單好像全車打水仗？」「如果只是不到300cc的水可以讓這台高級3C陣亡的話，今天全台下大雨，不就⋯ 」、「明知道自己開Uber，卻沒有買特斯拉專屬的防水腳踏墊？」「我以為開特斯拉，特別是營業用，裝防水地墊是基本常識？」「求問⋯水都這價位了，嘔吐物怎辦？」

家長事後接受媒體訪問時提到，無法接受司機獅子大開口，懷疑車子根本沒壞，要求對方拿出估價單，老師為了學生安全，先代付了2萬元現金、簽下求償單，讓家長氣得提告詐欺、妨害名譽和違反個資法。對此，Uber表示，司機已和補習班私下處理，公司無法協助處理，建議雙方尋求法律協助。

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