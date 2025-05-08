女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛嗆「舔水」道歉了　834字聲明曝

▲女童搭乘Uber，不慎弄濕了特斯拉的地毯。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

近日高雄一名國小女童搭乘Uber前往補習班時，不慎打翻約300cc的水，導致司機的特斯拉車輛部分積水。事件曝光後，司機索賠高達4.1萬元的維修費用，甚至在社群留言嗆聲「你們夫妻把水舔乾淨，就算和解」，引發網友眾怒。對此，涉事的戴姓司機7日晚間也公開發聲明道歉，表示願意分擔車輛拆裝檢修的費用。

回顧事件，一名女童本月1日在搭乘特斯拉時不慎打翻水壺，水流滲入車輛腳踏墊下方，她雖當場道歉並嘗試清理，但司機戴先生表示，水可能影響車輛底盤安全，須拆車檢修，並要求賠償4.1萬元。

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▲家長覺得司機索賠4萬不合理。（圖／翻攝自當事人Threads）

家長隨後公布司機提供的修車估價單，顯示車輛需拆解「B柱飾板」、「前後底板護面」、「後座椅」及「中控台」等部件，修理費用為1萬5215元。司機表示拆車是為確認是否有滲水造成內部損壞，並強調這筆費用只是初步檢修費用，未來若有發現進一步損傷將另行報價。家長則透露，司機曾向補習班先拿走2萬元，聲稱需等家長賠償後再歸還，讓他們無法接受。

▲維修費用1萬5215元。（圖／翻攝自當事人Threads）

事件持續延燒數日，7日晚間該名戴姓司機突然態度大轉彎，透過Threads發表834字聲明，向社會大眾與女童家長道歉。他承認先前情緒失控，留言措辭不當，也已私下傳訊向女童父親致歉，並表示願意自掏腰包負擔車輛拆裝檢查費用。戴姓司機坦言，該輛特斯拉是他貸款百萬元購入的四個月新車，亦為養家工具，因此格外重視車況與乘客安全。

戴姓司機指出，事發當天（5月1日）他立即前往保養廠檢查，並於隔日聯絡特斯拉協力廠商進行維修諮詢。在女童家屬要求下，5月6日再前往特斯拉原廠接受檢查，技師發現腳踏墊下仍有積水未乾，為避免電路受損，需進一步拆解檢查，目前已預約5月15日返廠。戴先生強調，他無意藉機謀利，只希望問題能在三方會談下妥善解決。

儘管司機公開致歉並願意負責部分費用，但許多網友仍質疑其動機及誠意，痛批「獅子大開口」、「車子紙糊做的嗎」、「怕水成這樣怎麼還能開Uber？」、「全篇道歉信都在避重就輕，chatgpt都寫的比你好」、「兩邊勒索，還想堵小朋友，建議Uber對你停權」、「你還記得前幾天在人家留言區叫囂的你嗎？」

▼戴姓司機道歉聲明全文。（圖／翻攝自當事人Threads，點圖可放大）