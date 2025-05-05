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獨／三角畸形戀命案關鍵！隔7天「無縫」換人叫老婆...套房睡法曝

▲台中大雅一起傷害致死案，今起連3天由國民法官審理。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市大雅區去年一起傷害致死命案今起由國民法官庭審理。全案源自一名林女與丈夫邱男同住套房，但林女的田姓前男友也一起擠在裡頭相處，最終林跟田2人將邱毆打致死。實際翻閱林女、田男以及邱男臉書，更發現3人關係錯綜複雜，林女在2020年11月與田男分手後，不到7天馬上與邱男交往，邱男則在自介欄稱「愛老婆一輩子不離棄」，不料卻遭她與前男友奪命。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲2020年林女生日時，田男還稱呼林女老婆，時隔5天「穩定交往中」已是死者邱男。（圖／翻攝林女臉書）

《ETtoday新聞雲》翻看田男動態，發現2019年間，田男跟林女確實在交往，關鍵點就在2020年11月20日，林女生日時，田男稱「老婆生日快樂」。隔了5日，林女發文表示「訂婚」，友人在下頭祝賀，林女卻回「我沒有跟阿祥在一起了」讓友人相當意外，再隔2天、11月27日，動態又掛上「穩定交穩中」，林女標記邱男貼了「I Love You」貼圖，宣告2人才是情侶關係。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲林女（右圖右）大方承認已經沒跟田男（右圖左）在一塊，但2人明顯沒斷聯，變成乾哥乾妹關係 。（圖／翻攝林女臉書）

不過，林女跟田男也沒因分手斷聯，反而變成「乾哥乾妹」互稱，隔年還曾經一起到台中市唱歌，雖2人中間還有其他友人，卻也能看出還有聯繫。反過來查看林女與邱男，2人一起開直播「放閃」，邱男也在自我介紹欄寫下「專屬：林XX，老婆我愛你一輩子不離不棄永遠不分離，金牛愛天蠍」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼檢方今提示命案套房格局，3人分睡在2張床上。（圖／記者許權毅製、翻攝邱男、林女臉書）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

更令人摸不著頭緒便是，林女與邱男結為夫妻，同住在大雅區民生路一處套房，依檢警追查，3人同住在內，邱男跟林女睡在帶有床架的床上，田男則睡在一旁擺放在地面的床墊。但是，查看林女張貼的照片可見，田男趴在「有床架的床」上，由林女替他慶生，關係十分混亂。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲邱男稱要跟老婆一輩子不分離，卻遭她與前男友打死。（圖／翻攝邱男臉書）

本案林女（27歲）和邱姓老公（28歲）、田男（45歲）同住在大雅區租屋處，去年1月11日，林女、田男不滿被邱男懷疑有染，因而發生爭吵，林女、田男分別持甩棍、鐵鎚和塑膠管痛毆邱男，造成邱男頭部、脖子及身體多處大面積皮下出血，大約晚間6點半倒地昏迷。救護人員直到7點多才獲報前往，邱男已經失去呼吸心跳，立即送醫搶救，8點多宣告不治。

林女、田男撕破臉，稱對方才是兇手，均被檢方依傷害致死罪嫌起訴，今日起由國民法官庭進行審理。由於該案無監視器、其餘證人，2名被告同時也是對方的證人，猶如在庭上對質互咬。

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