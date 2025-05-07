畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

▲台中畸形戀死者邱男早就被家暴過，狼狽逃家。（圖／翻攝邱男臉書）



記者許權毅／台中報導

台中畸形戀林女與前男友田男將老公邱男打死，今（7日）辯論終結，明日宣判。檢方在最後科刑辯論時，簡報第一張，引知名YouTuber「台南Josh」遭前妻家暴事件說，男性近4年遭家暴比例增加46%，林女跟田男犯後態度不佳，還滅證、卸責，2人均為共同正犯、分工難切割，依家暴傷害致死罪求處10年至11年半刑期。

案件進入第3天審理，檢方今早論告，認為林女跟田男都是本案共同正犯，2人因感情問題與死者邱男發生口角，合力暴打邱男，應共同負全責。田男稱不知將鐵鎚交給林女攻擊邱男會造成死亡，但以鐵鎚攻擊會致死，是任何人都知道的事。另外，田男與邱男為同居關係，也適用家暴傷害致死罪。

田男律師認為，田男認罪是因為交付鐵鎚、說了不該說的話以及沒阻止林女，關鍵凶器鐵鎚並沒有田男DNA；林女律師認為，田男說法一改再改，不可能當下不知夫妻倆在吵架，難道有人用「氣音吵架」？林女僅犯傷害罪。

▲檢方認為田男、林女都是本案共同正犯，全案預計明日宣判。（圖／翻攝田男臉書）



今日下午進行科刑資料調查，早在案發前半年，邱男就曾遭到林女家暴，被人發現全身是傷，只穿內褲在路邊，檢方提示澄清醫院當時拍攝照片，可見邱男被打到熊貓眼、遍體鱗傷。

林女則反擊，自己幼時也有被爸媽家暴陰影，是邱男先打自己，才會防禦還手，但是根據林女律師提出就診紀錄、傷勢照，林女僅有頭部2.5公分撕裂傷。

邱母告訴代理人更指出關鍵一點，邱男事後報案，林女得知後，才又前往報案，相當狡猾，要求國民法官仔細斟酌此點。

▲檢方引台南Josh遭家暴一事，說明男性近年遭家暴情形。（圖／翻攝IG／tainanjosh）



科刑辯論環節，檢方先引知名YouTuber「台南Josh」遭家暴一事指出，近4年男性遭家暴比例增加46%，林女在事發當下只在乎自己「好緊張」，不在乎邱男「好痛」。林女、田男都符合累犯、故意犯，分工情形難切割，犯後態度田男反覆、林女避重就輕，求處10年至11年半刑期。

田男律師認為，田男在事發當下會說「把邱男打死丟去自生自滅」只是諷刺2人關係惡劣常吵架，是一種氣話要讓林女收手，加上田男有替邱男CPR，說詞會反覆只是對於該案心態猶如「放棄」，態度尚良好，應處8年半刑期。

林女律師指出，林女行為背後可見，「真正的維護，不會捨得用難聽字眼辱罵，真正的疼愛，不會捨得推其再陷入往日的夢魘」，暗指「北港香爐、家暴」2事，林女從沒把邱男當搖錢樹，言過其實，主張非累犯。全案辯結，預計明（8日）早進行評議，中午宣判。