超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死全身41處傷

▲台中大雅一起傷害致死案，今起連3天由國民法官審理。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女與田男原本是情侶，後來林女跟一名邱男結婚，卻找來田男一同住在一間小套房內，去年1月邱跟林吵架，林跟田合謀以鐵鎚等器具打死邱男，2人互相卸責，被依傷害致死罪起訴，案件今起連3天由國民法官進行密集審理，預計7日宣判。

檢警調查，林女（27歲）和邱姓老公（28歲）、田男（45歲）同住在大雅區租屋處，去年1月11日，林女、田男不滿被邱男懷疑有染，因而發生爭吵，林女、田男分別持甩棍、鐵鎚和塑膠管痛毆邱男，造成邱男頭部、脖子及身體多處大面積皮下出血，大約晚間6點半倒地昏迷。救護人員直到7點多才獲報前往，邱男已經失去呼吸心跳，立即送醫搶救，8點多宣告不治。

▲田男是林女前男友，分手後跟林女現任老公邱男一起住在小套房。（圖／記者許權毅攝）



國民法官今起連續3天進行審理。林女答辯方向為否認傷害致死，認為拿已經脆化塑膠管毆打3下，不可能造成邱男死亡發生；田男雖承認傷害致死，僅就林要求拿取鐵槌、甩棍，坦承能預見邱男死亡。

檢察官林岳賢、陳隆翔開審陳述指出，本案就是一起密室犯罪，只有2名被告知道過程；田男辯護律師說，這案爭點是何人造成，田沒用任何器具毆打邱男；林女辯護律師指出，本案無監視器，是一場無預謀，因誤會口角發生的案子。

▲林女否認犯行，認為只拿脆化塑膠管不可能打死邱男。（圖／記者許權毅攝）



林岳賢就不爭執事項提示證據，邱男跟林女在2022年8月結婚，林女另外認識田男已經7、8年，3方自2023年4月3日起同住。 依照事發當天消防局報案紀錄，林女向消防人員說，「老公沒有呼吸心跳了」，人在工地摔倒後來怪怪的，有撞到頭部下巴、腳有穿刺傷，是大前天所發生。

被告2人與死者邱男一起住在一間小套房，一個月租金6500元，有租約可證。檢視警方第一時間勘驗現場照片，可發現房內有一組雙人床架（床上有一隻史迪奇娃娃）、一旁有一個放置地面的雙人床墊，房間紙箱內，有發現鐵鎚、甩棍以及破碎的塑膠管碎片散落。

▲田男跟林女曾交往，互稱老公老婆。（圖／翻攝田男臉書）



血跡部分，可見林女連身衣上有血點，經檢驗為林女跟邱男混合，田男背心上也有血點，為邱男血跡。鐵鎚、甩棍以及塑膠管採集到的血點，都與邱男DNA相符合。提示死者相驗解剖照片時，到庭的邱母一時情緒激動，忍不住落淚，審判長李昇蓉趕緊詢問辯護律師，是否需要先離庭，林岳賢也表示會再注意流程上細節，才繼續陳述。

根據相驗解剖報告，邱男身上有41處傷勢，其中特別點在於頭皮有10處劃切傷，可能與破裂塑膠管類似，背部有40道相同的，像是弧形的傷勢，大小與鐵鎚略同，其餘長方形傷勢，與甩棍或塑膠管相同。法醫認定，邱男因多處鈍傷造成大片皮下軟組織肌肉內出血，導致橫紋肌溶解症死亡，主因是遭鈍物毆擊。

另外勘驗林女與田男事天的LINE對話紀錄，事發前林女就曾說「他一直拖我時間，我現在過去來不及，明天就要繳房租，他好像故意的，不知道要害我幾次」，田男回答「帶去找老闆」。案發後，林女傳訊給田男說有跟警察說田、邱打架，「哥我好緊張」，田男回答「哥知道，不要緊張」等語。

田男辯護律師指出，爭執證明力，也就是證據無法證明田男有檢方所指犯罪事實；林女辯護律師說，只能證明客觀事實的發生情況，無法證明有共犯，證明力有不足；邱母律師說，就檢方提示內容可證，邱男生前遭不人道手法，且林女事發後就謊話連篇，稱在工地遭毆傷。全案預計明早續行審理。