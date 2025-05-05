　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死全身41處傷

▲▼國民法官,田雲祥,林淑真。（圖／記者許權毅攝）

▲台中大雅一起傷害致死案，今起連3天由國民法官審理。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名林女與田男原本是情侶，後來林女跟一名邱男結婚，卻找來田男一同住在一間小套房內，去年1月邱跟林吵架，林跟田合謀以鐵鎚等器具打死邱男，2人互相卸責，被依傷害致死罪起訴，案件今起連3天由國民法官進行密集審理，預計7日宣判。

檢警調查，林女（27歲）和邱姓老公（28歲）、田男（45歲）同住在大雅區租屋處，去年1月11日，林女、田男不滿被邱男懷疑有染，因而發生爭吵，林女、田男分別持甩棍、鐵鎚和塑膠管痛毆邱男，造成邱男頭部、脖子及身體多處大面積皮下出血，大約晚間6點半倒地昏迷。救護人員直到7點多才獲報前往，邱男已經失去呼吸心跳，立即送醫搶救，8點多宣告不治。

▲▼國民法官,田雲祥,林淑真。（圖／記者許權毅攝）

▲田男是林女前男友，分手後跟林女現任老公邱男一起住在小套房。（圖／記者許權毅攝）

國民法官今起連續3天進行審理。林女答辯方向為否認傷害致死，認為拿已經脆化塑膠管毆打3下，不可能造成邱男死亡發生；田男雖承認傷害致死，僅就林要求拿取鐵槌、甩棍，坦承能預見邱男死亡。

檢察官林岳賢、陳隆翔開審陳述指出，本案就是一起密室犯罪，只有2名被告知道過程；田男辯護律師說，這案爭點是何人造成，田沒用任何器具毆打邱男；林女辯護律師指出，本案無監視器，是一場無預謀，因誤會口角發生的案子。

▲▼國民法官,田雲祥,林淑真。（圖／記者許權毅攝）

▲林女否認犯行，認為只拿脆化塑膠管不可能打死邱男。（圖／記者許權毅攝）

林岳賢就不爭執事項提示證據，邱男跟林女在2022年8月結婚，林女另外認識田男已經7、8年，3方自2023年4月3日起同住。 依照事發當天消防局報案紀錄，林女向消防人員說，「老公沒有呼吸心跳了」，人在工地摔倒後來怪怪的，有撞到頭部下巴、腳有穿刺傷，是大前天所發生。

被告2人與死者邱男一起住在一間小套房，一個月租金6500元，有租約可證。檢視警方第一時間勘驗現場照片，可發現房內有一組雙人床架（床上有一隻史迪奇娃娃）、一旁有一個放置地面的雙人床墊，房間紙箱內，有發現鐵鎚、甩棍以及破碎的塑膠管碎片散落。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲田男跟林女曾交往，互稱老公老婆。（圖／翻攝田男臉書）

血跡部分，可見林女連身衣上有血點，經檢驗為林女跟邱男混合，田男背心上也有血點，為邱男血跡。鐵鎚、甩棍以及塑膠管採集到的血點，都與邱男DNA相符合。提示死者相驗解剖照片時，到庭的邱母一時情緒激動，忍不住落淚，審判長李昇蓉趕緊詢問辯護律師，是否需要先離庭，林岳賢也表示會再注意流程上細節，才繼續陳述。

根據相驗解剖報告，邱男身上有41處傷勢，其中特別點在於頭皮有10處劃切傷，可能與破裂塑膠管類似，背部有40道相同的，像是弧形的傷勢，大小與鐵鎚略同，其餘長方形傷勢，與甩棍或塑膠管相同。法醫認定，邱男因多處鈍傷造成大片皮下軟組織肌肉內出血，導致橫紋肌溶解症死亡，主因是遭鈍物毆擊。

另外勘驗林女與田男事天的LINE對話紀錄，事發前林女就曾說「他一直拖我時間，我現在過去來不及，明天就要繳房租，他好像故意的，不知道要害我幾次」，田男回答「帶去找老闆」。案發後，林女傳訊給田男說有跟警察說田、邱打架，「哥我好緊張」，田男回答「哥知道，不要緊張」等語。 

田男辯護律師指出，爭執證明力，也就是證據無法證明田男有檢方所指犯罪事實；林女辯護律師說，只能證明客觀事實的發生情況，無法證明有共犯，證明力有不足；邱母律師說，就檢方提示內容可證，邱男生前遭不人道手法，且林女事發後就謊話連篇，稱在工地遭毆傷。全案預計明早續行審理。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台幣狂升害5家網銀塞車　金管會發3大說明
快訊／台南街頭連傳5聲槍響！
央行否認「台版廣場協議」　楊金龍：柳樹理論還在只是風大
快訊／台幣猛升　賴清德親上火線解析原因
超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死
快訊／邱軍現身了！　20萬交保
白沙屯深夜一幕！他撞見「海放組福利？」　大票人急喊母湯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中艦水砲強勢驅離大陸漁船　休漁期偷跑盜捕海巡署譴責

酒駕男拒檢衝撞！蘆洲警負傷逮人　10年被抓4次下場慘

拒認酒駕！邱軍「收押才認罪」交保沒一句道歉　媽連喊4次對不起

快訊／台南警街頭開5槍！3詐欺車手被逮　2警遭衝撞受傷

台灣黑熊陷套索不治！創台東救援最低海拔紀錄　距住家僅130米

北車對面車禍！國光客運擦撞三重客運　交通短暫打結

快訊／高雄旗津發現男浮屍！疑釣客落海溺斃　家屬急奔現場指認

快訊／邱軍酒駕撞死人「20萬交保」現身了！不說一句話快閃上車

超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死全身41處傷

中年大叔見「正妹頭貼」暈船！務農積蓄62萬全被騙光　夢醒報警了

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

台中艦水砲強勢驅離大陸漁船　休漁期偷跑盜捕海巡署譴責

酒駕男拒檢衝撞！蘆洲警負傷逮人　10年被抓4次下場慘

拒認酒駕！邱軍「收押才認罪」交保沒一句道歉　媽連喊4次對不起

快訊／台南警街頭開5槍！3詐欺車手被逮　2警遭衝撞受傷

台灣黑熊陷套索不治！創台東救援最低海拔紀錄　距住家僅130米

北車對面車禍！國光客運擦撞三重客運　交通短暫打結

快訊／高雄旗津發現男浮屍！疑釣客落海溺斃　家屬急奔現場指認

快訊／邱軍酒駕撞死人「20萬交保」現身了！不說一句話快閃上車

超畸形關係！妻前男友跟他們擠小套房　夫吃醋遭毆死全身41處傷

中年大叔見「正妹頭貼」暈船！務農積蓄62萬全被騙光　夢醒報警了

台中艦水砲強勢驅離大陸漁船　休漁期偷跑盜捕海巡署譴責

泰國潛水「裸身性愛」在珊瑚礁交纏激戰　畫面曝光遭炎上

酒駕男拒檢衝撞！蘆洲警負傷逮人　10年被抓4次下場慘

開箱大阪最新酒店！下樓直通車站　天空酒廊看夜景、免費泡大浴場

百想／《苦盡》14歲童星沒禮服「IU親自送給她」　現身紅毯全是貼心細節

台幣狂升害5家網銀塞車　金管會發3大說明

拒認酒駕！邱軍「收押才認罪」交保沒一句道歉　媽連喊4次對不起

比沒唸書更慘？　日本10年研究：滑手機恐致「腦部發育停滯」

快訊／台南警街頭開5槍！3詐欺車手被逮　2警遭衝撞受傷

白沙屯進香！他見一幕「流淚是正常的嗎？」　萬人秒懂：超珍貴

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

社會熱門新聞

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

快訊／喝大量生啤+小米酒！歌手邱軍撞死人今起訴

即／鳳山騎機車與聯結車擦撞　騎士慘死輪下

情侶3度墮胎這次生下直接溺死！她遭求刑12年

板橋知名生吐司店遭奧客翻桌！女店長還被打

老不修帶嫩妹開房　脫光看A片想硬上

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

男友虐死女童無期　入監母：女兒命你還不起

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

澄清湖一夜狂抓10隻綠鬣蜥　這2隻長達1.4m

新北醉警約同仁「輸贏」　2人衝突下場曝

邱軍撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

2026年放假116天「請假攻略曝」

劉德華12歲愛女炫父沒人信！同學反應曝光　

春風拍戲一半「粉紅超跑」驚喜探班！全劇組停工下跪

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

男團當眾比出「求救訊號」疑遭虐待！曾痛喊：耳朵流血⋯　韓網發毛快報警

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面