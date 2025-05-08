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心臟異常無所遁形！連續性24小時穿戴式心電圖　有狀況立刻揪出

▲▼現代社會忙碌、高壓成為常態，對心臟健康傷害不小。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼現代社會忙碌、高壓成為常態，對心臟健康傷害不小。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代社會忙碌、高壓成為常態，對心臟健康傷害不小！門諾醫院健檢中心力推「連續性24小時穿戴式心電圖（ECG）」，儀器貼在胸前精準記錄全天候心電圖數據。家醫科主任黃繩龍說，舊款儀器攜帶不便，今科技進步帶來便利，許多高壓工作者如大車司機、運動員，都能在日常生活中紀錄健康狀態，若及早發現異狀，也能及早治療，避免突發狀況造成不可挽回的後果。
 
「門諾醫院現在在健檢裡加進『24小時穿戴式心電圖（ECG）』，就是希望能偵測到平時不容易察覺的心臟異常，」黃繩龍指出，傳統健檢多半只進行靜止心電圖檢查，也就是受檢者平躺靜止10秒左右，紀錄當下的心跳電氣活動，但若心律不整或異常心跳並非在此短時間內發生，可能就會被忽略。

▲▼現代社會忙碌、高壓成為常態，對心臟健康傷害不小。（圖／門諾醫院提供，下同）

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▲▼「連續性24小時穿戴式心電圖（ECG）」儀器貼在胸前，能精準記錄全天候心電圖數據。
 
黃繩龍表示，很多民眾都會說，晚上心跳跳得怪怪的，可是來門診就沒事，這種情況一般的心電圖就抓不到問題。ECG的優勢在於可全天候記錄心臟跳動情形，進而辨識是否存在心律不整、心房早期收縮等異常現象，若期間有異常狀況，就能立刻被抓出來。
 
目前該檢查項目以「一天版」為主，對於一般健康檢查者來說已相當足夠，若檢查結果顯示異常，醫師會再視情況建議進一步延長檢查時數（如三天或七天版）或安排其他檢查，例如心臟超音波、冠狀動脈電腦斷層等。
 
黃繩龍指出，心臟檢查有三大方向，分別是心電圖（檢查電氣傳導功能）、心臟超音波（看心臟構造與瓣膜跳動情況）及心臟血管攝影（檢視是否有阻塞），不同檢查面向反映心臟的不同功能，缺一不可。
 
他舉一位朋友的案例為例，對方平時毫無症狀，但經ECG檢查發現有心房早期收縮，每隔一兩分鐘就多跳兩三下；這類異常雖不一定會造成立即不適，但若不進一步追蹤，恐是潛在心肌受損，或是心肌梗塞，甚至是疫苗後併發心肌炎等問題的前兆。

▲▼現代社會忙碌、高壓成為常態，對心臟健康傷害不小。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
黃繩龍表示，長時間從事高壓、高專注度工作的職場族群更是潛在高風險對象，例如火車駕駛員、長途貨車司機、公車、計程車等職業，壓力來源多，加上久坐、作息不規律，心臟長時間處於負荷狀態，若在工作期間心律異常，後果不堪設想。
 
目前已有火車駕駛員新聘體檢中，納入如運動心電圖等檢查項目，以期在體力負荷下發掘潛藏的心臟問題。不過他也強調，不只是運動下測試，在一般生活狀況下的心跳情形，也很值得關注，這就是24小時ECG貼片的用武之地。
 
黃繩龍呼籲民眾，尤其是從事長時間駕駛或高壓工作的族群，應定期接受完整心臟健檢，包括心電圖、心臟血管攝影與超音波等檢查，才能掌握心臟健康狀態，預防憾事發生。
 
門諾醫院健檢中心目前提供多項心臟相關健檢方案，針對不同年齡、職業風險與健康狀況量身規劃，歡迎有興趣的民眾預約諮詢。
 

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