台大雲林分院展現精準醫療　TAVI手術提升心臟病患新希望

▲台大雲林分院心臟醫療團隊近日成功完成多例經導管主動脈瓣膜置換術，展現精準醫療與微創技術的臨床成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院心臟醫療團隊近日成功完成多例經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation），展現精準醫療與微創技術的臨床成果。病人術後多能於一天內自加護病房轉入一般病房，術後恢復迅速、照護需求低，為無法接受傳統開胸手術的高齡者帶來嶄新的治療契機。

台大雲林分院長馬惠明表示，心臟血管醫學中心創立於2004 年11月15日，是雲林分院最早成立的中心之一，20年來一步一腳印深耕心血管全人照護，近年來每年可執行超過 2000例冠狀動脈手術，憑藉堅強團隊與尖端技術，心血管中心於島嶼的邊緣落地實踐核心醫療使命，為高齡病患帶來全新希望。

內科部林亮宇主任表示，主動脈瓣狹窄為常見的心臟瓣膜疾病，特別好發於高齡族群。初期症狀常不明顯，但隨著病情進展，常出現胸悶、胸痛、呼吸困難、暈厥、甚至心衰竭等症狀。若未即時接受治療，五年內死亡率高達 50%，因此治療時機至關重要。傳統治療方式為開胸心臟主動脈瓣膜置換手術，但手術具高侵入性、手術時間長、麻醉與術後照護風險大，許多高齡或多重共病患者並不適合進行。TAVI手術則提供低風險、高效益的替代方案。

心臟內科陳慶蔚醫師表示，TAVI 為經導管手術，將人工瓣膜經股動脈送入心臟，不需開胸、也可在不停止心跳的情況下完成手術。整體手術時間短、出血與感染風險低，患者術後恢復快，多能於術後數天內下床活動並出院返家休養。

近日，兩位罹患重度主動脈辦狹窄的高齡患者順利接受治療，完成雲林地區首次經導管主動脈瓣膜置換術。自 2021 年起，健保已開始條件式給付 TAVI 手術。符合年滿80歲、罹患嚴重主動脈瓣狹窄且無法接受傳統手術之條件者，經事前審查可納入給付範圍。病人未來無須遠赴大醫院，即可直接在地接受台大醫院雲林分院醫療團隊的專業評估與治療，大幅提升就醫便利性與安全性。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院今年通過衛福部醫院評鑑，晉升為準醫學中心，經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI手術) ，不僅象徵醫療技術的重要突破，更強化雲林分院作為區域心臟醫療重鎮的定位。未來，團隊將持續發展微創介入性心臟手術，致力於在地提供與台大總院等同水準的卓越醫療與貼心照護，讓雲林鄉親在地就能安心就醫。

▲台大雲林分院心臟醫療團隊近日成功完成多例經導管主動脈瓣膜置換術，展現精準醫療與微創技術的臨床成果。（圖／記者游瓊華翻攝）