製作「可脫衣公仔」　陸男遭重判4年9個月

▲案件中爭議較大的公仔。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一間模型工廠的老闆近日因製作「可脫衣公仔」，被依「製作販賣淫穢物品牟利罪」判刑4年9個月。除了老闆以外，工廠倉庫主管、開模師、設計師，以及淘寶店鋪的管理者也都被判緩刑。

根據陸媒報導，該案是第一起因製作、販賣公仔，被依製作販賣淫穢物品牟利罪判刑的第一例。

報導中提到，案件中爭議較大的涉案公仔，是一個女性跪在地上的形象，上身和下體都穿有「可脫卸式內衣褲」，背後有一對翅膀；胸部和關節部位做了色素沈澱，沒有特地製作乳頭，下體簡化成一條線。

據了解，該款公仔為遊戲《Fate/Grand Order》中的角色「妖精騎士蘭斯洛特」。

法院認定公仔為淫穢物品的依據是公安機關的鑒定結論，以及兩名購買公仔時未滿18歲的證人對於案涉公仔的處置方式。

▼淘寶上可輕鬆買到可脫衣的公仔。（圖／翻攝微博）



判決書顯示，兩名證人發現公仔對胸部和下體生殖器有明顯刻畫，其中一人怕父母看到不好，特地用帶顏色的膠帶擋住了公仔的胸部和下體；另一人覺得公仔放學校寢室不好，在家裡擺放又怕父母看到被責備，一直把公仔放在房間床底下。

法院指出，兩名證人購買公仔後也認為有色情內容而羞於展示，故其誨淫性不言而喻。

根據判決書，公仔工廠包含老闆在內，共有12人被判刑，最重的3人為工廠老闆、及經理，刑期為4年9個月、4年3個月，以及4年9個月；另外9人被判緩刑，包含倉庫主管、開模師、設計師，以及淘寶店鋪管理者等。

這起判決也引起了許多大陸網友的關注，不少網友都認為相當荒謬，「你法我笑！」「什麼時候告芭比娃娃？」「賣芭比娃娃的都抓去關吧！」「矽膠娃娃算什麼？」但也有人表示支持，「主要是涉及未成年。」「保護未成年人成長。」「對未成年人影響不好。」