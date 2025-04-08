高鐵「卡娜赫拉彩繪列車」7月結束運行　周邊商品限時7折優惠

▲台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」聯名四輛組玩具車全套6色。（圖／台灣高鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵今宣布，與「卡娜赫拉的小動物」主題聯名彩繪列車將於今年7月初結束運行，即日起至4月27日於「T-Shopping高鐵線上購」推出限時優惠活動，期間卡娜赫拉的小動物聯名商品7折起，折扣後滿890元還可獲贈聯名環保傘乙支，另外，購買「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，即贈高鐵會員TGo點數20,000點。

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▲台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」鐵道迷必收的彩繪列車模型12輛組。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵公司指出，聯名4輛組玩具車此次推出海芋藍和繽紛橘兩款新色，售價450元；加上原本4款，全套共6色，優惠價2,025元；另同步推出的「700T列車模型十二輛組-彩繪版II」完美呈現列車特色，每組附有獨立序號卡及獨家聯名陶瓷保溫杯乙個，每組售價25,000元。

高鐵公司也說，「T-Shopping高鐵線上購」持續與在地品牌合作，即日起開賣全新「印花樂列車造型抱枕毯」，每組售價799元。

▲台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」全新首賣「印花樂列車造型抱枕毯」。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，繼去年與興波咖啡共同企劃的「高鐵星空」咖啡掛耳包，今年再推出「高鐵晨曦」風味，融合花香、佛手柑與黑巧克力等，並限量推出結合「高鐵晨曦」咖啡掛耳包禮盒與台灣設計品牌HMM的經典玻璃杯的特惠組，售價2,000元，再贈高鐵半價乘車票1張，4月21日上午11時開賣，限量150組。

另外，高鐵公司表示，即日起同步推出高鐵假期「春日花見之旅」專案，共有11條經典春季賞花遊程，其中規劃3條彩繪列車一日豐富行，安排去或回程搭乘充滿繽紛花卉的彩繪列車，像是「台中驛鐵道文化園區．中社觀光花市1日豐富行」可入內參觀珍貴的鐵道文物與退役車廂，台北出發每人3,400元起。