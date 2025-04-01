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2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

2歲童洗澡險失明！　醫點名「4玩具」：很危險

▲小朋友最愛的玩具，可能會有潛藏的危險，家長需謹慎選擇。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟提醒，家長在挑選玩具時務必小心，危險就隱藏在細節中，他特別點名4種具潛在風險的玩具，包括噴水洗澡玩具、懷舊短捲尺手環、巴克球與弓箭組，強調若使用不慎，後果恐怕不堪設想。巫漢盟舉例，美國一名2歲男童洗澡時就曾被會噴水的小鴨玩具噴到眼睛，引發蜂窩性組織炎，差點失明。

巫漢盟在臉書專頁「阿包醫生陪你養寶包-小兒科巫漢盟醫師」發文，指出給兒童選購玩具時，首先要確保零件牢固，避免孩子將小東西放入口中，導致異物哽塞等狀況。若玩具有電池或馬達，則需確認是否做好安全包覆與絕緣，若是有外露疑慮應避免使用。

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此外，合格玩具須通過重金屬檢測，包括鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇8項重金屬，並貼有「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」等商品安全標章，提醒家長選購時務必認明。

巫漢盟表示，許多孩子愛用的洗澡玩具，如黃色小鴨、小水槍等，裡面的水也可能有毒，美國一名3寶媽曾分享，2歲兒子因洗澡時被玩具內部積水噴到眼睛，結果眼睛就變紅，原本以為無恙，沒想到一直沒消退，臉也跟著發炎紅腫，最後確診蜂窩性組織炎，幸好及時治療，已經痊癒。巫漢盟建議，這類空心玩具因難以清潔，容易發霉孳生細菌，建議別購買無法徹底清潔的用品為宜。

巫漢盟提到，許多大人小時候常玩的捲尺手環，大多是以鐵片加上絨布包覆，並製成可以凹成手環的形狀戴在手腕上，然而若使用時間一長，絨布可能會變得越來越薄，且被鐵片割破裸露出來，一不小心就會割傷手腕，今（2025）年1月就有4寶媽上網分享自己遭捲尺玩具割傷的狀況。

巫漢盟補充，巴克球因體積小、又有磁力，很多小朋友會不小心誤食。美國就有多起腸穿孔案例，許多孩子一次誤吞多顆巴克球，結果巴克球就在腸胃道緊緊吸附住，最後必需透過手術才能取出，建議當孩子玩這類玩具，家長應在旁隨時關注避免意外發生。

巫漢盟進一步提及，曾有家長在網路上購入一組弓箭玩具，沒想到孩子在玩耍時，箭矢竟插入孩子臉上，差點就穿過眼睛或傷及顏面神經，所幸緊急就醫後無大礙。巫漢盟提醒，這類玩具過於逼真，若孩子又非常好動，甚至邊跑邊玩，就有可能發生不可預期的意外，家長應特別留意。

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