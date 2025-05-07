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巴基斯坦關閉領空　桃機：往返歐洲多個航班取消或延遲

▲▼長榮航空BR62維也納飛往曼谷航班，昨天傍晚自維也納出發，飛行過程因巴基斯坦領空關閉，又暫時折返回維也納。（圖／取自flightaware）

▲長榮航空BR62維也納飛往曼谷航班，昨天傍晚自維也納出發，飛行過程因巴基斯坦領空關閉，暫時折返回維也納。（圖／取自Flightaware）

記者周湘芸／台北報導

印度武裝部隊7日展開代號「辛多爾行動」(Operation Sindoor) 的軍事行動，針對巴基斯坦與查謨和喀什米爾地區的9個目標發動攻擊，巴基斯坦因此宣布關閉全國空域48小時，不僅導致當地航空交通暫時全面中斷，也影響不少行經航班。桃園機場公司指出，受此影響，桃園機場往返歐洲航班將有取消或延遲等異動情形。

長榮航空BR62維也納飛往曼谷航班，昨天傍晚自維也納出發，飛行過程因巴基斯坦領空關閉，又暫時折返回維也納，目前仍未降落。受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，預估不少飛往歐洲航班將取消或延遲。

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▲▼桃園機場受巴基斯坦影響航班。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場受巴基斯坦影響航班。（圖／桃園機場公司提供）

根據桃園機場預報，6日共有9航班因此更改航路，其中，中華航空飛往法蘭克福、布拉格、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦等航班均技術降落曼谷機場；長榮航空也有4航班更改航路。而7日截至目前，中華航空原訂今天上午8時10分飛往倫敦的CI81航班已取消。

桃園機場公司表示，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，航空公司基於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有取消或延遲等異動情形，影響航班數量仍在統計中，提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，如有問題請洽詢航空公司。

中華航空指出，受印巴衝突影響，華航第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。

長榮航空表示，受到印度、巴基斯坦衝突導致空域臨時關閉影響，長榮航空5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。長榮航空持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

星宇航空則說，目前無飛歐洲航線，暫時沒有影響。

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