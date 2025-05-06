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「夢到媽祖」才報名進香！他連續獲祝福　路人驚：媽祖的孩子

▲▼ 白沙屯媽祖進入南投縣名間鄉。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲白沙屯媽祖進香活動吸引許多信徒跟隨。（圖／記者高堂堯攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有時候真的不得不相信緣分！白沙屯媽祖進香活動出現一段神奇小插曲，一名年輕男子原本對人多的場合毫無興趣，卻因為一場夢踏上徒步進香的旅程，不只報名成功，還一路福氣滿滿，吃飯、喝飲料都有人「天降」支援，連目擊者都忍不住說，「這小帥哥妥妥的就是媽祖的孩子無誤。」

有女網友在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，遇到一位小帥哥獨自坐在旁邊等手機充電，大家好奇問他怎麼會參加這趟進香之旅？對方簡單回應：「做夢夢到媽祖。」原來小帥哥平常其實不是很喜歡人多的地方，一開始看到活動訊息時也沒想參加。

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沒想到，在報名截止的前一天晚上，小帥哥睡覺時夢到了媽祖。原本他還心想，不知道還能不能報名，結果竟然有人在最後一天協助他報名成功，順利拿到「324395」的臂章號碼。他於是匆忙地拿著行李上路，跟著媽祖全程徒步進香了。

更神奇的是，在聊天的時候，原PO才剛問他「吃飯了沒？」小帥哥只是坐在那，回覆還沒吃，過沒多久竟然有一位外送小姐把機車停在他們面前，並送上一大袋便當，「但我們只拿了一個給這個小帥哥當晚餐，我心想這個外送的小姐是媽祖派來的嗎？」

接著，小帥哥一邊吃飯一邊笑呼，「飯有一點鹹啦！有點吃不下了。」話才說完，又馬上有一位漂亮小姐送上能量飲料，讓原PO驚呆：「我都要懷疑這裡有媽祖的任意門嗎？」直呼小帥哥就是媽祖的孩子無誤，「坐著就有人送吃送喝，真是有福氣的孩子。」

貼文引發熱議，不少人都有類似經驗，「我和兒子在去程急行軍好幾次應驗，我兒子說想上廁所，一抬頭我倆大笑，怎麼馬上有廁所啦！」「阿嬤走的第二年，一直遺憾沒陪著阿嬤去走白沙屯媽祖。那一年我帶著想念自己去跟走了一段路，媽祖派了一個身型口氣很像我阿嬤的一個阿嬤陪我走了那一段路，心裡好安慰。」

還有網友笑呼，「媽祖任意門+1，去年發完結緣品，開車開到快睡著，隨口說出如果有提神飲料就好了，結果就有一位大哥往車內發一瓶提神飲」、「很神奇，媽祖今晚駐駕後，我想回家，正站在路邊找共乘時，突然一台機車停下，問我需要幫助嗎？」

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