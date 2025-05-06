隨香客ATM領到「粉紅千元鈔」　總統教育獎珣珣喜喊：是我乾爹

▲追媽祖領到「粉紅千鈔」信眾身分曝光，是國中生珣珣的乾爹。（圖／翻攝自張珣珣臉書，下同）

記者戴若涵／嘉義報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖日前展開10天9夜的進香行程，今年隨行香燈腳突破33萬人！而有民眾參與活動的返程途中，竟在ATM領到一張「粉紅色千元鈔」，該名信眾的身分曝光，竟是因車禍重癱仍不放棄，拿下「總統教育獎」的國三少女珣珣的乾爹。

一名信眾日前利用假期一路隨香南下，行程結束後順道前往嘉義探望乾女兒，過程中他在嘉義市台林街上的全家超商ATM領了5千元現金，一看其中一張竟是「粉紅色千鈔」，讓他忍不住喜喊「這是不是媽祖賜財？」，而早在2022年也有人領過2張粉色千元鈔，有內行點出，如果這類粉紅鈔票是印刷過程中的瑕疵品，反而具有一定的收藏價值。

這名信眾的身分曝光，是2024年榮獲總統教育獎的國中生張羿珣「珣珣」的乾爹。珣珣5日晚間在臉書上發文，每年這個時候，粉紅超跑總是像旋風般席捲全台灣，而珣珣的乾爹也和往年一樣，報名香燈腳，祈求能平安順利。

而珣珣目前正面對升學關鍵時刻，17、18日將國中會考，就這麼神奇，珣珣的乾爹在北港迎了白沙屯媽祖後，在超領錢時竟領到整張粉紅色的變異千元鈔。

據了解，就讀南興國中的珣珣12年前因車禍重癱，平時需要仰賴呼吸器維生，即使生活中有諸多不便，仍不畏艱辛天天到校上課、認真準備考試，順利完成學業，2024年更得到總統教育獎，她曾透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，繼續努力以達成夢想。

▲因車禍重癱的「珣珣」國二時榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝）