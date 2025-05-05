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普丁鬆口談接班人！　暗示可能「多人競爭」由人民選擇

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲普丁罕見鬆口討論接班人問題。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是自史達林（Josef Stalin）以來任期最久的領導人，外界對他的接班人議題一直相當關注。他近日在國營電視台播出的紀錄片中罕見鬆口，坦承自己「一直有在思考接班人」，還透露未來可能會有多位人選讓人民選擇。

根據《路透社》報導，現年72歲的普丁，曾任蘇聯國安局（KGB）中校，1999年由時任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）指派接任總統。他自1999年至2008年擔任總統，2008年至2012年轉任總理，2012年後再度回鍋擔任總統至今。

他近日在紀錄片《俄羅斯、克里姆林宮、普丁、25年》（Russia, Kremlin, Putin, 25 years）中被問到是否考慮過接班人時直接回應，「我一直都有在想。」

普丁指出，「最終的決定權在人民手上，是俄羅斯人民的選擇。我認為應該有一個人，或者甚至幾個人，讓人民有得挑。」

目前普丁尚未公開表態支持任何接班人。

根據俄羅斯憲法，如果總統無法履行職責，將由總理暫代總統職權，而現任總理是米舒斯京（Mikhail Mishustin），而此番談話，是否為未來的接班布局鋪路，仍有待觀察。

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