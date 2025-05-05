拒認酒駕！邱軍「收押才認罪」交保沒一句道歉　媽連喊4次對不起

▲邱軍20萬交保後現身。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

25歲歌手邱軍2024年12月27日凌晨酒駕撞死一名站在路邊休息的計程車司機，事隔2天才到案，遭法院裁定羈押禁見。針對此案，基隆地檢署5日偵結， 依照不能安全駕駛致死、肇事致人死傷逃逸罪嫌起訴，5日下午基隆地院裁定，邱軍以20萬元金額交保，限制住居、限制出境、出海，裁定理由曝光。

基隆地院指出，強制處分部分法院案列114年度國審強處字第3號，經法院訊問後，認被告所涉犯之刑法第185條之3第2項前段及第185條之4第1項不能安全駕駛致人於死及肇事逃逸罪嫌，有相關事證在卷可佐，可認其犯罪嫌疑重大。

但基隆地院考量，邱軍針對上開犯行坦承不諱，認無羈押之必要性，尚非不得以具保替代羈押之處分，依刑事訴訟法第101條之2規定，准以新台幣20萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，並應定期向派出所報到。

▲邱軍酒駕撞死人5日召開接押庭，邱軍父母、姊姊現身(左起)。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，邱軍原先不承認酒駕，直到證據擺在眼前才於收押期間承認酒駕，他5日交保後現身，面對媒體提問，當初死者家屬指控他對死者不聞不問，是否要藉此機會道歉，邱軍一句話都不回應，逕自在律師的陪同下，快步上車離開現場。

而邱母5日下午頻頻替兒子道歉，「對不起，邱軍會為他所做的事負責，請社會大眾給他一個贖罪的機會，對亡者真很抱歉，希望邱軍可以面對社會大眾的譴責，他一定會的，對不起，只有說對不起。近期有機會，邱軍會去向死者家屬道歉，真的很對不起，請給邱軍一個機會。」

▲邱軍酒駕撞死人，基隆地院5日裁定20萬元交保，父親繳納20萬元保金完成。（圖／記者郭世賢翻攝）

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