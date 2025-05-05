邱軍想賴酒駕！監視器打臉「狂灌10公升」還蛇行　改口認罪不道歉

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

25歲歌手邱軍去年12月27日凌晨酒駕撞死一名站在路邊休息的計程車司機，事發2天後才到案，最初拒不承認酒駕，直到收押期間才改口認罪。檢警調閱店家監視器後，查出他當晚共喝下近10公升酒精飲品，還包括多杯小米酒，道路監視器也拍到他駕駛時出現蛇行，成為關鍵證據。邱軍5日遭起訴並以20萬元交保，法院限制住居、出境及出海。

據了解，邱軍事發當晚在基隆一處餐酒館內和女友及友人聚會，最初他向警方否認飲酒，但監視器拍下他明確飲用大量酒精，包含兩桶近5公升的大玻璃瓶裝酒，多數由他一人飲用，還穿插多杯小米酒。

▲邱軍20萬交保。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

此外，警方後續調閱道路監視器畫面，發現他駕駛途中不時蛇行，行車狀況極不穩定，足以證明他在明知不能安全駕駛下仍酒後上路。

為此，邱軍最終坦承酒駕致死、肇事逃逸，基隆地院認為其已認罪，無羈押必要，裁定他以20萬元交保，並限制住居、不得出境、出海，須定期向警方報到。檢方則依《刑法》第185條之3及第185條之4，將他依不能安全駕駛致死與肇事致人於死傷逃逸罪嫌起訴。

邱軍5日交保後現身法院門口，面對媒體提問卻始終緘口，不回應是否願意向死者家屬道歉，僅在律師陪同下快步上車離開，反觀邱母則數度向媒體與死者家屬致歉，情緒激動地表示，「對不起，邱軍會負責，請社會給他贖罪機會」，並承諾未來會親自向家屬道歉。