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媽祖賜財？他追「粉紅超跑」回程領到粉紅鈔！內行曝：賺翻了

▲▼白沙屯媽。（圖／記者陳煥丞攝）

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖日前展開進香行程。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／嘉義報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖10天9夜徒步進香行程，今年隨行香燈腳突破33萬人創歷史新高，堪稱歷年最熱鬧的一次。近日就有民眾向《ETtoday新聞雲》分享，他在參與進香活動返程途中，竟在ATM領到一張「粉紅色千元鈔」，整張鈔票呈現異常的粉紅色澤，讓他驚喜直呼，「跟著粉紅超跑，就有粉紅鈔票！」

這名民眾表示，他利用假期一路隨香南下，行程結束後順道前往嘉義探望朋友，而就在抵達友人家前，他在全家超商ATM領了5000元現金，其中竟然有一張千元鈔票整張呈現粉紅色，與平常的藍色鈔票截然不同，讓他開心表示，「這是不是媽祖賜財？真的太神奇了！」

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▲有民眾追「粉紅超跑」回程領到粉紅鈔。（圖／民眾提供）

▲有民眾追「粉紅超跑」回程領到粉紅鈔。（圖／民眾提供）

其實早在2022年，也曾有網友分享類似經驗，當時他在ATM領錢時也拿到兩張粉紅色千元鈔，貼文一出立即引起熱議，不少人懷疑是否為偽鈔，還有人猜測是被紅筆、墨水或其他液體染色。不過當時就有內行指出，如果這類粉紅鈔是印刷過程中的瑕疵品，反而具有一定的收藏價值。

目前這名男子已將粉紅千元鈔收好留念，打算好好保存這份「媽祖賜財」的象徵。不過也提醒民眾，如果遇到類似狀況，仍可向銀行或中央銀行鑑定鈔票真偽，以確保權益。

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媽祖粉紅超跑進香活動千元鈔票驚喜

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