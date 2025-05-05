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白沙屯媽祖200年首度進南投？在地人曝3條可能路線

▲白沙屯媽祖今年3月起駕時，信眾亮手機燈海瘋追「粉紅超跑」。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

▲白沙屯媽祖200年首度進南投，在地人曝3條可能路線。（圖／記者湯興漢、劉亮亨、陳煥丞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

白沙屯媽祖進香約有200年歷史，但不論是去程還是回程，至今都未曾踏進南投縣，南投市長張嘉哲跟妻子今年特別前往拱天宮，擲筊詢問媽祖是否願意蒞臨南投市，沒想到連續擲出3個聖筊，消息讓南投鄉親相當期待，更有民眾分析進香團可能進入南投的3條路線，準備在路邊設置茶水站迎接媽祖的到來。

南投市長張嘉哲日前表示，他的妻子前年開始接觸白沙屯拱天宮，成功邀請廟方今年9月27、28日到南投市贊境藍田書院，他們夫妻日前更一起前往拱天宮替媽祖祝壽，跪地祈求擲筊詢問媽祖「是否願意於本次出巡行程中聖臨南投市」，結果獲得連續3個聖筊。

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張嘉哲還說，為了解可能的路線狀況，他們在媽祖出巡前夕，親赴北港朝天宮祭拜，實際開車試走進香團可能的返程路線，根據地緣進行分析，研判若隊伍進入虎尾鎮，約有50%機率北上至南投市，若抵達彰化縣二水鄉，機率升至80%，若進入南投縣名間鄉，機率幾近肯定，達99.99%會進入南投市。

▲▼200年來首次進南投？ 市長3聖杯引爆熱議 信眾大喊「準備好」。（圖／翻攝自張嘉哲臉書）

▲張嘉哲夫婦前往拱天宮祈求白沙屯媽祖聖臨南投市。（圖／翻攝自張嘉哲臉書）

張嘉哲4日更在臉書補充說，依照目前的路線情況，白沙屯媽祖到南投「機會非常大」，但他還是要提醒市民們，廟方人員曾告訴他，即使有聖筊旨意，也不能保證媽祖一定會來，所以大家一定要抱持平常心，用最真誠的信念迎接媽祖，「倘若媽祖真的選擇聖臨南投市，我們更要全城動起來，展現最大熱情」。

白沙屯媽祖5日晚間駐駕雲林縣斗六市福懋興業公司，地點距離南投縣大約僅10公里，引起南投縣居民高度關注，更有南投網友分析，隊伍進入南投可能的3條路線，第一條是「從雲林林內鄉沿台3線進入南投竹山鎮」、第二條是「從雲林林內鄉經彰雲大橋進入彰化二水鄉，再由二水經通過152縣道到南投名間鄉」，第三條則是從雲林林內鄉經二水到田中，再從田中走150縣道到名間。

在張嘉哲公布白沙屯媽祖有很大的機會到南投後，竹山鎮、名間鄉等地目前都有信徒在路邊設置點心站、茶水站，準備迎接媽祖到來。

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