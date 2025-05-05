孝女求白沙屯救父！她跪地猛磕「頭破血流」　孝心感動媽祖

▲孝女頭破血流，眾人趕緊攙扶。（圖／翻攝自「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube頻道）

圖文／CTWANT

白沙屯媽祖1日展開10天9夜的進香行程，媽祖在4日啟程回鑾，從土庫進入虎尾和斗南的交界時，最後選擇往斗南前進，原來有名穿著黑色外套的女子跪地磕頭，不斷喊著「救命」、「拜託祢救我的爸爸」，這名女信眾希望媽祖能救父親一命，即使頭破血流，仍聲嘶力竭的哀求，媽祖也被信女孝心所感動，而網友也曝光當時的情況。

從畫面可見，女信眾一連磕了20多個響頭，頭破血流，白沙屯媽祖5月1日登轎展開10天9夜徒步進香，沿途廣施功德，信眾們紛紛跪拜祈禱媽祖庇佑。不過臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」有網友發文表示，昨（4）日下午3時25分左右，媽祖突然停在雲林縣虎尾一處街道上。

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當時，拱天宮常務委員林坤源請示媽祖指示前進的方向，這時媽祖鑾轎從搖擺到突然靜止，原地迴轉一圈後，回來第一天往斗南方向去，發現有名穿著黑色外套的女信眾跪地磕頭。

女信眾當時帶著父親的衣物，不斷向媽祖磕頭跪拜，拜到額頭都流血了，希望媽祖可以往斗南方向給父親賜福。而媽祖似乎也聽到女子的訴求，動身來到她的身邊，待了數十秒，彷彿是要她放心，爸爸一定會沒事的，虔誠一幕讓在場信眾也深受感動。

對此，原PO透露，這是白沙屯媽祖連續兩年進入雲林山城地區，也期待接下來是否會到從未去過的竹山名間南投地區，就連線上網友看了也不禁流淚，「救苦救難法力無邊世界的媽祖」、「我要哭了」、「看得好難過」、「會跪著猛磕頭，一定有原因的」、「很感人為家人祈福」。

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