快訊／高雄旗津發現男浮屍！疑釣客落海溺斃　家屬急奔現場指認

▲高雄釣客疑落海失聯，警方今日於旗津海岸尋獲疑似釣客遺體。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子昨(4日)凌晨到旗津海岸釣魚，但到晚間遲遲未返家，家人報警後，警消於岸邊發現蔡姓男子的釣具、機車，研判蔡姓男子恐落海。警消稍早於旗津中洲岸邊尋落一句男性浮屍，初步檢視，年紀與蔡姓男子相像，鑑識小組正在比對中，並已聯繫家屬前往指認。

鼓山分局4日19時許接獲民眾至派出所報案，稱78歲蔡姓父親於昨日凌晨3時多獨自外出到旗津海岸釣魚，但到晚間仍未返家、無音訊，擔心發生意外，因此請求警方協助找人。

警方獲報後立即通知海巡等相關單位，並會同展開海岸線搜尋，隨後於旗津三路發現蔡姓男子所騎乘的機車，岸邊也發現他遺留的釣具、冰桶等物品，但遲遲未尋獲蔡姓男子。

警方初步研判蔡男可能意外落海，警消海巡等單位今日持續搜救。今日稍早，警消於旗津中洲海岸尋獲一具男性浮屍，初步檢視外觀，年紀與蔡姓男子相似，緊急聯繫蔡男的家屬前往指認，同時鑑識小組也正在比對，至於是否意外落海，仍待警方進一步釐清。



。鼓山分局呼籲，從事海釣等海邊活動應結伴同行，並告知親友行程與預計返家時間，如遇突發狀況請立即撥打110或119、海巡署118報案，以利及時應變與救援，確保人身安全。