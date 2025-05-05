高雄新航線大爆發！週飛365班比疫情前好　下半年再開仙台、濟州

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港機場今年夏季航班，每週飛航高達365班，已經恢復疫情前狀況，國際航點高達32處，下半年還將有第33點仙台，完全超過疫情前的狀況，光是高雄人喜歡玩的日韓，就累積超過10個航點。立委許智傑指出，直飛航線不只台灣人出國更方便，也吸引國際旅客到高雄，打造高雄成為台灣觀光新首都。

今年夏季高雄新闢航線，包含華航重慶、福岡、德威飛濟州、聯合航空飛東京轉舊金山等，下半年還將有第33點仙台，完全超過疫情前的狀況。

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台灣虎航指出，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛，加上現有飛航的桃園-仙台航線，共提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路。

▲台灣虎航將於7月再開航高雄-仙台航線。（圖／台灣虎航提供）

許智傑認為，聯合航空直飛東京的航線是高雄航空的一大突破點，若未來此航線發展順利，展現高雄飛歐美的潛力，更有望升級高雄直飛舊金山。

目前國籍航空除陸續高雄現有航線增加航班，加大飛機、引進彩繪機，大幅提升旅客乘機的品質，下半年還有國籍航空飛仙台、濟州。此外，外籍航空也規劃要飛北海道札幌，明年還有新國籍航空星宇的加入，更大幅提升高雄的航線選擇。

許智傑表示，他將繼續大力推動高雄航空發展，不單爭取直飛航線，更積極招商國籍航空進駐，包含明年要進駐的星宇航空，正在施工的倉儲與貴賓室等，也都親自協調。

上週許智傑也邀請虎航新任黃世惠董事長，到辦公室討論高雄航空的發展，台灣虎航積極開發高雄航線，日前更擴大招募高雄籍空服員，是深耕高雄的重大一步，許期待未來虎航也能設立高雄基地。