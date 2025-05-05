碳佐麻里「高美店」6／30熄燈！房租196萬→360萬　業者難承受

▲碳佐麻里高美店將結束營業。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」高雄美術館旗艦店要收了！碳佐麻里今(5日)表示，2012年於美術館開設第一家店面，土地租金為50萬元，去年換房東後，合約改為一年一簽、租金調漲至196萬元，今年再調漲至360萬元，由於公司無法承受壓力，不得不結束營業。

碳佐麻里起家於台南，2004年在府前路、中華路陸續開設店面，2012年進軍高雄美術館，不計成本，豪砸2億元打造清水模外觀裝潢，與當時房東簽訂長期合約，一年租金50萬元。高雄建商董座以個人名義投資買入這塊地後，與碳佐麻里租金改為一年一簽，2024年6月調漲為196萬元。

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▲碳佐麻里高美店裝潢造價2億元。（圖／記者許宥孺攝）



近期有員工將集團內部信件發布到網路上，內文指出，碳佐麻里租約將於6月30到期並不會續約，在此之前，已努力協商合約延展事宜，但最終未能與地主達成共識。

▲碳佐麻里貴賓服務部副理郭瀞琁。（圖／記者許宥孺攝）



碳佐麻里貴賓服務部副理郭瀞琁今日證實此事，集團從去年開始便承受龐大的租金壓力，「原月租金50萬元，2024年調漲為196萬元」，高美店是跨出台南的第一間店面，員工都有很深的情感，經過與地主討論後，2025年欲調漲為360萬元，幾乎是翻倍，公司無法再承受，真的是一個很難的決定。

由於高美店有120多位員工，員工的去留也成棘手問題。郭瀞琁表示，以密集與每一位夥伴做協調，將盤點所有店面職缺，提供有意願者申請轉調。高美店將營業至6月22日，經過一個禮拜重整、撤離器材後，6月30日正式結束營業。