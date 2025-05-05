神準預言「緬甸大地震」！命理師警告：台灣在農曆七月將有1災難

▲花蓮去年4月3日發生芮氏規模7.2強震。（圖／花蓮縣政府提供）

圖文／CTWANT

近年來，全球天災頻傳，使得各種災難預言與警示再度成為熱議話題。令人注意的是，台灣知名命理師高輔進與日本「龍婆」知名漫畫預言家龍樹諒竟不約而同發出警告，直指台灣今年夏季可能面臨巨大災難，引發各界關注。

高輔進之前曾預言今年3月將有「世紀災難級」的大事會發生，沒想到緬甸在3月28日下午發生芮氏規模8.2（美國USGS震矩規模為7.7）強震，竟一語成讖。近日他公開分析全球運勢，特別點出台灣及周邊地區需嚴防「強震來襲」。

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他強調，中日韓台及中南半島一帶，農曆7月前後恐進入地震活躍期，甚至可能出現規模更大的震災。儘管科學界至今仍無法準確預測地震，但這番言論已讓不少民眾感到不安。

▲台灣知名命理師高輔進預言台灣今年在農曆七月會有大災難。（圖／翻攝自Facebook／科學的玄學 高輔進 官網）

巧合的是，被譽為「日本神準預言漫畫家」的龍樹諒早在其暢銷漫畫《我所看見的未來》中，就明確標註2025年7月5日為關鍵災難日。她預測當天可能發生海底火山爆發，並引發40公尺高的毀滅性海嘯，影響範圍涵蓋日本、台灣、香港及菲律賓等地，更特別警示台灣將遭受嚴重衝擊。

雖然高輔進所指的「農曆七月」與龍樹諒的「國曆7月」略有出入，但兩者時間點相近，也與近期不斷躍上新聞版面的「南海海槽大地震」相呼應，究竟是否會成真，恐怕也只能等待時間驗證。

此外，高輔進也預測全球可能出現「缺水危機」，警告北中南美洲、歐洲及中日韓台等東亞地區今年可能面臨缺水問題，呼籲民眾及早因應。

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