直播嗆雜碎！吳子嘉罵柯文哲、黃光芹「最大爛貨」　遭判拘役30天

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）開直播罵柯文哲與黃光芹，遭判刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2024年1月總統大選前夕，因不滿柯文哲與黃光芹公開指稱《美麗島電子報》做假民調，開直播罵柯、黃2人「雜碎」等粗話，夾雜三字經，台北地方法院依公然侮辱罪，判處拘役30日。

判決指出，吳子嘉經營美麗島電子報新聞網路媒體及YouTube「董事長開講」網路直播頻道，因不滿柯文哲參選總統及黃光芹批評美麗島電子報所公布民調是假民調，於2024年1月4日在「董事長開講」網路直播節目時，以渾蛋、雜碎、小丑、狗及王八蛋等具有貶抑性、輕蔑性之抽象言詞辱罵黃光芹、柯文哲，「兩個人都是渾蛋」、「黃光芹妳台灣怕妳對不對，我吳子嘉不怕妳我告訴你」、「今天你們好好講講不聽啊，就媽的操你媽逼，操你媽臭雞巴，他操你媽雞巴毛」、「最大爛貨是誰？第一個是誰？柯文哲嘛」、「柯文哲雜碎，柯文哲小丑，你媽的放狗咬我。」

法院審酌吳子嘉不思理性評論時事，率爾於網路直播節目上，公然以貶損名譽言語侮辱2人，缺乏尊重他人名譽；考量吳子嘉犯後坦承犯行，尚未與2人達成和解或取得其等諒解，依公然侮辱罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。