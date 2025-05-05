高雄機場交通鬆綁！空計程車通行不再受罰　新航廈工程將啟動

▲民航局主任秘書楊國峯今（5）日赴高雄機場視察，拆除「空計程車禁止進入」相關標誌。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄國際機場即將展開重大升級！為解決長期以來計程車空車誤闖機場受罰的爭議，民航局已指示全面拆除「空計程車禁止進入」相關標誌，未來空車僅通過機場區域將不再面臨罰款。與此同時，備受矚目的新航廈擴建計畫也將於本月7日正式啟動，首期工程為東側立體停車場的興建。

民航局主任秘書楊國峯今（5）日親赴高雄機場視察，確認標誌拆除作業已完成，並為即將動工的新航廈工程團隊加油打氣。他強調，新航廈計畫是民航局近年來在南部地區最重要的投資，將有助於提升高雄作為南台灣門戶的地位。東側立體停車場的動工，正是此項宏大計畫邁出的關鍵一步。

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針對計程車空車通行議題，楊國峯說明，過去為管理機場排班計程車秩序而設置的禁入標誌，卻造成部分單純路過的空車駕駛無辜受罰，引發不少爭議。此次拆除標誌後，將能更明確執法依據，避免不必要的誤罰，減少基層執法人員與計程車駕駛間的摩擦。不過，他也提醒，目前非排班計程車仍不得在航廈區域內進行載客行為，相關規定維持不變，未來是否開放將持續評估。

高雄航空站表示，配合新航廈工程的推進，機場周邊的交通動線已進行調整，包括臨時計程車排班區與機車停車區的位置都已變更。為確保交通順暢與安全，站方已增派保全人員在現場引導，並透過多種管道加強宣導新的交通規定，提醒所有進入機場區域的駕駛人務必依照指示行駛並減速慢行。

民航局強調，新航廈的建設是提升高雄國際機場服務品質的關鍵，未來將持續關注交通動線的變化與民眾的需求，並積極與各方溝通協調，致力於打造更便捷、公平的機場交通環境，迎接嶄新的高雄國際機場。