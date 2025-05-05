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台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」　專家：還有升值空間

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲ 新台幣兌美元匯率單日漲幅創下30多年新高。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新台幣匯率5日勁揚逾5%，創下1988年至今30多年來最大單日漲幅，引發市場震盪。外媒分析，出口商急拋美元，壽險公司加速避險，再加上美台貿易談判背景，可能是台幣異常升值主因。台灣央行預計下午4點半召開記者會說明。

綜合《路透》及《彭博》，新台幣升值使台積電等出口大廠股價受壓，台股也面臨回檔壓力。市場認為，這波漲勢與外資流入、壽險業避險美元資產有關，加上市場對美元前景不看好，助長台幣升值，交易量飆升至2008年金融海嘯以來最高，銀行甚至啟動虛擬排隊機制因應客戶湧入。

外界關注台灣央行是否刻意放任新台幣升值，做為向美方釋出善意的一環。法國巴黎銀行大中華區外匯與利率主管Ju Wang指出，台灣央行未積極進場干預，引發升值可能是美台貿易談判策略之一的猜測。此前台灣政府宣布，1日與美方展開首輪會談，但未透露具體細節。

美元近期表現疲弱，也為亞洲貨幣提供升值動能，包括人民幣在內的多個貨幣皆呈現走強走勢。儘管台灣央行否認美方施壓，但有金融業高層向《路透》表示，「熱錢正湧入台灣，而央行正默許這種情況發生」，「很多人說這是因為來自美國的壓力，我認為就是這樣」。

新加坡華僑銀行資深外匯策略師Christopher Wong預期，未來新台幣仍有升值空間，尤其在台灣被列入美國財政部匯率操縱國觀察名單之際，放手讓台幣升值可能成為另一根橄欖枝。元大投顧公司首席經濟學家Woods Chen也認為，「目前讓台幣升值可能對央行和台灣最有利」。

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