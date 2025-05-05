「出口轉內銷」陸高品質外貿貨便宜賣　上海民眾「撿漏」2折價格收

▲大陸知名外貿品牌「思樂得」的外貿品專櫃。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

在美國對大陸祭出高關稅措施的環境下，大陸五一假期出現「外銷轉內需」的市場行情，部分生產條件嚴格、高品質的「外貿貨」在出口不了的情況下，迎來大陸市場的消費熱潮。上海各大商場內的「外貿優品」專區，在假期期間銷售異常火爆，有民眾還以約2折的價格，「撿到」原價1800元人民幣（約7300元新台幣）的保溫水瓶。

▲永輝連鎖超市內的「外貿優品」專區。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，圓滾滾的墩墩杯是高硼硅玻璃材質的，能夠耐受極高溫和極低溫；不鏽鋼法壓壺線條流暢，精工製造，海外鑽級酒店也在使用；獲得德國紅點獎的保溫杯，專為國內消費者配上時尚背帶，還曾登上「雪龍號」科考船……在南京路步行街上的第一食品商店，剛裝修好的「思樂得」專櫃上擺著近30種產品，都是出口轉內銷的外貿商品。

思樂得營銷部長曹爽表示，我們是一家老牌外貿企業，生產工藝和標準都是國際一流水平，在美國市場的業務佔比達到五六成，「以一款法壓壺為例...這是我們為德國某品牌貼牌生產的，在商場裡的售價是1800元（人民幣，下同），這裡標價是219元。」

▲外銷女鞋在上海展銷會上「便宜賣」。（圖／翻攝上觀新聞）

至於連鎖超市「永輝」則是在「外貿優品」專櫃擺上5種不同口味的「外貿鮪魚罐頭」，從外觀上看，每款都包裝精美，仔細看配料表，成分也相對簡單衛生。

民眾李先生表示，他在假期期間前往超市補貨，最終買下單價最高的初榨橄欖油鮪魚罐頭，「一直很想做金槍魚（鮪魚）三明治，但網上的罐頭看不出品質，超市的這款產品看著比較放心。」

趕在「五一」假期前開幕的上海環球港出口商品展銷會，也吸引不少民眾前往「撿漏」，購買心儀的「前」外貿商品。其中，一間外貿公司展示出多款式的麻編鞋，工作人員透露，這都是為美國休閒鞋品牌Soludos代工的，「該品牌在歐美市場很火，其實是浙江工廠生產的。官網售價都是幾百美元。我們現在賣一兩百元一雙，主要是為了去庫存。」