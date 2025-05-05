「網咖泡麵」為什麼特別好吃？網曝「靈魂關鍵」：比麵店還香

▲台灣的網咖泡麵特別有特色，讓許多吃過的人念念不忘。（示意圖，東方IC）
圖文／鏡週刊
網咖泡麵到底為什麼特別香、特別Q、特別爽？許多人試著模仿卻始終做不出那股「靈魂味道」，近期就有網友分享照著網咖老闆的教學影片一步步操作，結果讓他驚呼：「怎麼突然變這麼好吃？」掀起上千老饕熱議。
來自YouTube頻道《在家做生魚片》傳授的「網咖泡麵密技」，其實真的很簡單，只要注意幾個小細節，你也能煮出媲美網咖現場的泡麵！
食材準備：
● 泡麵1包（建議選王子麵、維力炸醬麵、科學麵等乾拌型也可）、熱水（水量只需蓋過麵塊）、雞蛋1顆、青菜適量、火鍋料適量（例如貢丸、魚餃）
● 飲料搭配：奶茶、梅子可樂、雪碧等加分
正確煮法步驟：
1.剪開泡麵袋（不要撕，以免壓碎麵體）。
2.加入調味包與油包，並用筷子將油包攪動幾下。
3.熱水煮沸後放入麵塊，煮約10秒就撈起來。
4.在鍋中打入雞蛋，稍微攪拌（避免蛋白卡鍋底）。
5.轉小火煮2分鐘。
6.將撈起的麵倒回鍋中煮，融合湯底與蛋香。
小技巧：將蛋移至鍋左邊，右邊將湯倒入碗中，就能讓蛋完整覆蓋麵體！
美味祕訣總結（懶人記憶版）
- 水量剛好 → 味道更濃
- 先煮湯 → 再放麵
- 雞蛋最後 → 更滑順
- 火鍋料加分 → 多層次口感
- 飲料搭配 → 完美升級
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