「網咖泡麵」為什麼特別好吃？網曝「靈魂關鍵」：比麵店還香

▲台灣的網咖泡麵特別有特色，讓許多吃過的人念念不忘。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

網咖泡麵到底為什麼特別香、特別Q、特別爽？許多人試著模仿卻始終做不出那股「靈魂味道」，近期就有網友分享照著網咖老闆的教學影片一步步操作，結果讓他驚呼：「怎麼突然變這麼好吃？」掀起上千老饕熱議。

來自YouTube頻道《在家做生魚片》傳授的「網咖泡麵密技」，其實真的很簡單，只要注意幾個小細節，你也能煮出媲美網咖現場的泡麵！

[廣告]請繼續往下閱讀...

食材準備：

● 泡麵1包（建議選王子麵、維力炸醬麵、科學麵等乾拌型也可）、熱水（水量只需蓋過麵塊）、雞蛋1顆、青菜適量、火鍋料適量（例如貢丸、魚餃）

● 飲料搭配：奶茶、梅子可樂、雪碧等加分

正確煮法步驟：

1.剪開泡麵袋（不要撕，以免壓碎麵體）。

2.加入調味包與油包，並用筷子將油包攪動幾下。

3.熱水煮沸後放入麵塊，煮約10秒就撈起來。

4.在鍋中打入雞蛋，稍微攪拌（避免蛋白卡鍋底）。

5.轉小火煮2分鐘。

6.將撈起的麵倒回鍋中煮，融合湯底與蛋香。

小技巧：將蛋移至鍋左邊，右邊將湯倒入碗中，就能讓蛋完整覆蓋麵體！

美味祕訣總結（懶人記憶版） 水量剛好 → 味道更濃

先煮湯 → 再放麵

雞蛋最後 → 更滑順

火鍋料加分 → 多層次口感

飲料搭配 → 完美升級



更多鏡週刊報導

「天降貓咪」掉進麻辣鍋！9顧客燙傷 老闆收編牠：打工還債

嘎嬤告別式圓滿落幕 蔡阿嘎po照緬懷！「沒落淚」原因曝光了

想當教宗想瘋？川普貼AI「自封教宗照」 白宮轉貼陪笑挨轟