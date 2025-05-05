全國最高！罷免連署率169.3%　羅廷瑋：我勇敢揭弊惹怒綠營側翼

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免在台中遍地開花，罷藍委民團今（5日）首度送件，被稱為「盧媽三子」的廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋都成果豐碩，其中羅廷瑋送件數達法定門檻的169.3％，號稱最高。羅廷瑋對此回應，自己勇敢揭弊不畏權勢、用力監督，因此被綠營側翼視為眼中釘，「國家要拚經濟不是拚內鬥！」呼籲選民面對惡罷，一定要堅定地站出來投下「不同意罷免」。

羅廷瑋表示，看到經濟部長叫勞工看不下去不要做，看到台幣持續升值引響出口外銷經濟，看到關稅國難當前台中產業變重災區，看到物價通膨與詐騙橫行政府無作為，這才是應該趕緊處理的國家大事！但當罷免成為報復的出口、側翼的武器，它就不再是民主賦予人民的監督工具，而是變成扼殺理性與改革的手段。

羅廷瑋感嘆，有人說他太年輕、太直接，所以不懂「妥協」的藝術；但也正是因為他太清楚，台灣政治不缺技巧，缺的就是一個誠實的勇氣。自己從基層開始，沒有任何背景，靠的是一雙腳走進人群，一句句把話聽完，一件件把事做完。這些年不斷挑戰陳年政治體制的沉痾，挑戰側翼不分是非的抹黑攻擊，「我選擇做難的事，不走容易的路。」

羅廷瑋自述，勇敢揭弊不畏懼權勢，用力監督所以被側翼視為眼中釘。而當造謠從大街小巷開始蔓延、當司法雙標不再避諱、當罷免被設計成鬥爭的延長線，「他們以為我會倒下，但我沒有，所以他們討厭我，因為我開闢一條屬於我自己的政治路線，這樣的蛻變是每一位相信小羅的你們賦予給我的。」

羅廷瑋強調，不會忘記握過的每一雙手，聆聽政策而輕輕點頭同意的長輩們，在參與各項活動中，每一位家長與孩子快樂滿足的笑容，服務處外時不時會有民眾來給我們打氣，「你們的每一句話、每一個眼神、每一聲加油，都讓我感到無比暖心。」

最後，羅廷瑋呼籲，面對惡罷，請大家一定要堅定地站出來，投下「不同意罷免」，志氣是來自於選民的信任，「我的堅定不移，是因為你們始終與我同行。」

