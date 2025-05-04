白宮顧問狠批中國「吸血鬼」！警告英歐將成下個受害者

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白宮顧問納瓦洛狠批中國「吸血鬼」！警告英歐將成下個受害者

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）近日接受英國《每日電訊報》專訪，再度重炮批評中國，直言中國是「全球最大的騙子」與「吸血鬼」，若無法從美國獲取利益，便會轉向吸取英國與歐盟的「血」。他並警告英國，應避免淪為中國廉價商品傾銷的落腳地，要警惕中國藉由經濟「恩賜」滲透。

綜合外媒報導，對於納瓦洛的強烈發言，英國政府隨即做出回應，強調將以「警醒眼光」與「具戰略意識」的態度處理英中關係，在維護經濟與國家安全的議題上絕不妥協。納瓦洛則進一步指出，儘管對英國對中政策有所保留，他對英美貿易協商的進展仍保持樂觀，並透露雙方磋商已見具體成果。美國副總統范斯（JD Vance）亦曾表示，看好協議能盡快達成。

川普政府一向主張透過「對等關稅」政策來解決貿易不平衡，對中國課徵的關稅累積高達145%。英國為因應美方壓力，早已啟動雙邊貿易協商，雖僅面臨10%的對等關稅基本稅率，但仍無法完全避開汽車與鋼鋁製品所面臨的25%重稅。

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

此外，食品安全規範亦成英美貿易協議的潛在障礙，英國與歐盟一樣禁止進口經賀爾蒙處理的牛肉與氯洗雞肉，若不鬆綁規範，納瓦洛直言「英國將為此付出代價」。

除了美國壓力外，英國與歐盟也正尋求深化經貿與安全領域的合作，雙方即將在5月19日舉行峰會，預期將針對碳交易與食品法規等議題展開進一步協調。惟川普陣營人士如范斯等，長期對歐盟持批判態度，曾指控歐盟「設障礙搞美國」，也讓英國內部部分聲音憂心，若與歐盟走近，恐將影響與美國的經貿進展。

值得關注的是，中資快時尚電商巨頭SHEIN正評估在倫敦進行IPO，但美國已自5月起對800美元以下的中國小額包裹課徵最高120%的關稅，英國也正針對類似政策展開產業意見徵詢。外界分析，此舉恐衝擊SHEIN的商業模式，也可能牽動英中、英美之間的經貿動態。

事實上，納瓦洛是川普第一任期內少數「全身而退」的高層官員之一，他透露自己在白宮的生存之道是「全力協助川普實現願景、絕不邀功」，但願意「承擔所有責難」。此番再度發聲，不僅透露出川普陣營對中國的敵意未減，也為英國在中美之間如何維持平衡投下更深變數。

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