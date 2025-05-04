巴基斯坦試射飛彈「暗藏警告訊息」　印度控：連續第9晚跨境開火

▲印度控制的克什米爾（Kashmir）發生恐怖攻擊後，軍警進駐當地巡邏。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度與巴基斯坦的緊張關係，來到數十年來最低點之際，巴基斯坦3日試射彈道飛彈，而且飛彈名稱還含有警告意味。而印度軍方也指控，巴基斯坦連續第9晚，朝著邊境對面的陣地開火。

巴基斯坦軍方宣布，「阿卜達里武器系統」（Abdali Weapon System）試射成功，這是一款地對地導彈，旨在確保「軍隊的作戰準備，並且驗證關鍵技術參數」，包括先進導航系統、強化機動性特徵等，且射程達到450公里。

這枚導彈並未射向該國與印度接壤的邊境，而是阿拉伯海（Arabian Sea）與西南部俾路支省（Balochistan ）的方向。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）及總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）對幕後功臣表達祝賀，印度軍方則尚未回應。

巴基斯坦安全分析師阿里（Syed Muhammad Ali）向《美聯社》透露，3日試射的導彈，是以一位征服印度的知名穆斯林命名，考慮到目前的地緣政治背景，其時間點與象徵意義都至關重要，可能是在向印度發出戰略信號。此前，印度曾經威脅中止一項重要的水資源共享條約。

另一方面，印度軍方3日也表示，巴基斯坦軍隊連續第9個晚上，對著印度陣地跨境開火，而印度軍方「及時且適度地做出回應」。不過，巴基斯坦並未證實在控制線（Line of Control）交火，而外界無法立即核實，因為雙方過去都曾指控對方挑起邊境衝突。

印度和巴基斯坦都聲稱擁有克什米爾（Kashmir）主權，在喜馬拉雅山區發生多次衝突。

4月22日，印度控制的克什米爾渡假勝地「巴哈甘」（Pahalgam）發生恐怖攻擊，導致26名遊客死亡。印度指控巴基斯坦涉案，但巴基斯坦否認。目前，這一波緊張局勢，不僅導致雙邊互相驅逐外交官與公民，也關閉了領空。