小孩在荷蘭博物館內一刮！　毀損抽象畫名家17.3億元畫作

▲羅斯科的抽象畫名作《灰色、橙色與赭紅，第8號》。（圖／翻攝博伊曼斯范伯寧恩美術館）



記者張靖榕／綜合報導

荷蘭鹿特丹博伊曼斯范伯寧恩美術館（Museum Boijmans Van Beuningen）一幅由美國知名抽象畫家馬克・羅斯科（Mark Rothko）創作的畫作，近日遭一名孩童在無人看守時不慎刮損，該畫作估值高達5,000萬歐元（約新台幣17.3億元），事件引發藝術界關注。

畫作《灰色、橙色與赭紅，第8號》（Grey, Orange on Maroon, No. 8）為1960年作品，目前存放於該館「藝術品倉儲」（Depot）中對外展出。館方表示，這起「刮傷」事件屬表層損傷，初步評估為「表面性」，畫面下方無上光層處可見細小刮痕。

該博物館向BBC表示，正在尋求荷蘭與海外的修復專業意見，目前正研究後續修復步驟，並預期日後仍能再度對外展出。

藝術修復公司Plowden & Smith的市場經理赫姆（Jonny Helm）指出，此事對包括英國維多利亞與亞伯特博物館（V&A East）、大英博物館等計劃開放典藏空間的機構提出警示，顯示提高藝術品公共可及性與安全防護間需取得平衡。

羅斯科的畫作因未上光處理，顏料與樹脂配方複雜，使其極易受損並難以修復。Fine Art Restoration Company修復經理麥卡隆（Sophie McAloone）補充表示，羅斯科使用平面色塊的藝術語彙讓任何細微損傷都格外明顯，刮痕對觀賞體驗會產生實質影響。

此事件也讓人回想起2012年倫敦泰特現代美術館的另一件羅斯科畫作《黑與赭紅》（Black on Maroon）遭蓄意破壞案，當時行兇者被判刑兩年，修復費用高達20萬英鎊，並耗時18個月才完成。

保險業者Aon的藝術保險部門主管麥爾特（Rachel Myrtle）表示，大多數藝術保險可涵蓋兒童或訪客不慎造成的損傷，理賠過程會有專責損失鑑定師到場評估損毀程度、調閱監視影像，並研判修復方式。

至於本次事件的責任歸屬，博物館並未透露是否會向家長或保險求償，但該館過往曾對破壞展品的訪客索賠。