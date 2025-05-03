　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

▲▼ 英國威爾斯親王查爾斯王儲及兒子薩塞克斯公爵哈利王子於2019年4月合影。（圖／達志影像）

▲ 查爾斯與哈利2019年4月合影。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子在維安官司敗訴後受訪，表態想和家人和好，但脫口稱罹癌的父親查爾斯三世「不願跟我說話」、「不知父親還剩多少時間」，引發外界批評，知情人士更透露查爾斯對此十分難過。

哈利日前接受BBC專訪，坦承「和一些家人之間有很多分歧」，「當然他們永遠不會原諒我做的很多事，但繼續吵下去已經沒有意義了」，「人生寶貴，我不知道父親還能活多久。他不願跟我說話，因為這些維安問題。如果能夠和好就好了。」

綜合《天空新聞》及《太陽報》等英媒，白金漢宮發言人針對哈利指控維安安排不公回應，「法院已反覆且詳細審理所有相關問題，每次都得出相同結論。」

與查爾斯關係密切的知情人士則透露，哈利的訪問曝光前，查爾斯原先盼望能和兒子和好，但他認為身為君主不應干預司法案件，而是由政府及法院解決，哈利卻不尊重這項原則，且再度公開抨擊家人。哈利支持者甚至認為查爾斯不關心家人，或認為他應該介入，令查爾斯更加沮喪與難過。

王室專家威廉斯（Kate Williams）指出，哈利「滿懷怒氣與怨懟」，對王室不信任，儘管嘴上說想和解，行動卻難以達成目的。已故女王新聞秘書安德森（Ailsa Anderson）也表示，哈利這番言論將引發媒體與公眾揣測查爾斯癌症病情，對未來毫無幫助，認為哈利若真心想修復關係，應私下處理，而非公開受訪談論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國侵犯日本領空　自衛隊戰機緊急升空
哈利王子脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝
快訊／徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班
川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆
粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝
張惠妹開唱「突暴雨＋雷電交加」降溫22度　震撼畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

敗訴就想搞罷免！南韓民主黨施壓「彈劾大法院長」　李在明發聲了

想當教宗想瘋？川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆

印巴局勢升級！巴基斯坦大使籲川普介入：恐爆核衝突

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

點名阿里巴巴！金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

美烏才剛簽礦產協議　范斯：戰爭不會短時間結束

俄黑海港市遭襲「宣布緊急狀態」！　控烏無人機釀穀倉、公寓大火

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

敗訴就想搞罷免！南韓民主黨施壓「彈劾大法院長」　李在明發聲了

想當教宗想瘋？川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆

印巴局勢升級！巴基斯坦大使籲川普介入：恐爆核衝突

中國海警直升機「侵犯日本領空」　自衛隊戰機緊急升空

中國限制一個月　稀土價格漲3倍

美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

點名阿里巴巴！金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

美烏才剛簽礦產協議　范斯：戰爭不會短時間結束

俄黑海港市遭襲「宣布緊急狀態」！　控烏無人機釀穀倉、公寓大火

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

獅邦戰吸引11203人進場　本季新莊球場第二高

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

快訊／TPBL職籃史上最慘！　特攻破紀錄狂輸國王「45分」

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

吳鳳不捨剴剴「身為爸爸看了想哭」！喊判X刑也不夠：來台18年最生氣

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

力促無人機產業國家隊　卓榮泰喊話嘉義同鄉會共推「大南方新矽谷」

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

【馬路開洞！】台中NOVA驚現天坑　貨車慘卡路中動彈不得.mp4

國際熱門新聞

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

等3個月！天坑罹難者遺體「回家了」家屬慟

即／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

86%都洗錯　專家公開「正確洗澡順序」

忍受200次蛇咬　美國男血液研發出萬用血清

日本驚見「美人魚」儒艮　推測跟台灣是同一隻

川普開徵汽車零件關稅「今生效」　重創日韓

路透：賴清德下周將發表「二戰勝利談話」　

烏正妹「床底藏人」延燒　APA飯店回應了

德瑞克海峽7.5強震！智利：恐有大規模海嘯

快訊／川普宣布取消哈佛免稅：他們活該

TikTok認歐洲用戶個資傳中國　遭罰184億

俄黑海港市緊急狀態！　穀倉、公寓大火5傷

全球行李失竊風險排行　亞洲2機場擠進前10

更多熱門

相關新聞

8+9尪讓大姑求援　公婆賣房接濟：別回來了

8+9尪讓大姑求援　公婆賣房接濟：別回來了

不少人皆抱怨「姑嫂爭議」，一名人妻也自述家庭情況，由於丈夫的大姊早年堅持下嫁風評不佳的男子，婚後夫妻倆長年靠娘家資助度日，不僅欠債頻頻，更曾因為車禍與酒駕問題逼迫父母賣掉唯一房產。不料多年後，該名大姑卻由於弟弟與弟媳買下新屋、事業有成，重返娘家時指控父母偏心，讓原本穩定的家庭氣氛再起波瀾。

印度男斬首老婆　「頭放置物籃」騎車去自首

印度男斬首老婆　「頭放置物籃」騎車去自首

川普自爆9月赴英　首位2度國是訪問總統

川普自爆9月赴英　首位2度國是訪問總統

哈利王子訪烏克蘭　低調赴醫院探視傷患

哈利王子訪烏克蘭　低調赴醫院探視傷患

哈利王子「被控霸凌」大規模騷擾

哈利王子「被控霸凌」大規模騷擾

關鍵字：

王室哈利王子查爾斯三世家庭糾紛維安問題

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面