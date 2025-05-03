哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

▲ 查爾斯與哈利2019年4月合影。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子在維安官司敗訴後受訪，表態想和家人和好，但脫口稱罹癌的父親查爾斯三世「不願跟我說話」、「不知父親還剩多少時間」，引發外界批評，知情人士更透露查爾斯對此十分難過。

哈利日前接受BBC專訪，坦承「和一些家人之間有很多分歧」，「當然他們永遠不會原諒我做的很多事，但繼續吵下去已經沒有意義了」，「人生寶貴，我不知道父親還能活多久。他不願跟我說話，因為這些維安問題。如果能夠和好就好了。」

綜合《天空新聞》及《太陽報》等英媒，白金漢宮發言人針對哈利指控維安安排不公回應，「法院已反覆且詳細審理所有相關問題，每次都得出相同結論。」

與查爾斯關係密切的知情人士則透露，哈利的訪問曝光前，查爾斯原先盼望能和兒子和好，但他認為身為君主不應干預司法案件，而是由政府及法院解決，哈利卻不尊重這項原則，且再度公開抨擊家人。哈利支持者甚至認為查爾斯不關心家人，或認為他應該介入，令查爾斯更加沮喪與難過。

王室專家威廉斯（Kate Williams）指出，哈利「滿懷怒氣與怨懟」，對王室不信任，儘管嘴上說想和解，行動卻難以達成目的。已故女王新聞秘書安德森（Ailsa Anderson）也表示，哈利這番言論將引發媒體與公眾揣測查爾斯癌症病情，對未來毫無幫助，認為哈利若真心想修復關係，應私下處理，而非公開受訪談論。