哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

▲哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），前往一家專門協助戰爭傷患復健的診所探視。根據發言人說法，這次拜訪對外保密，直到哈利王子離境後才對外公開。

根據BBC報導，哈利王子10日拜訪為軍人與平民提供義肢裝配、重建手術與心理治療的免費診所「超人類中心」（Superhumans Center）。他與中心病患、醫護人員深入交談，同行的還有「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）代表團，包括4位曾經歷過相似復健歷程的退伍軍人。

▲哈利和傷患進行交談。（圖／路透）



發言人指出，哈利此行的目的，是為了了解一個仍處於戰爭中的國家，如何提供有效的身心重建與支持服務。訪問期間，哈利不僅與醫療人員與病患互動，也會晤了烏克蘭退伍軍人事務部部長卡爾梅科娃（Natalia Kalmykova）。

哈利曾在英國陸軍服役10年，並於2014年創立「永不屈服運動會」（Invictus Games），為傷殘退伍軍人打造一個透過運動重拾尊嚴與自信的平台。此次他是應「超人類中心」執行長魯德尼娃（Olga Rudneva）的邀請而來。

「永不屈服運動會基金會」執行長歐文（Rob Owen）指出，烏克蘭自2017年多倫多運動會（Invictus Games Toronto 2017）首次參賽以來，一直是基金會的重要成員，「這次拜訪象徵基金會對全球軍人與退役軍人在極端環境中接受康復支持的長期承諾。」

哈利是烏俄戰爭以來，第二位親赴當地的英國王室成員。第一位造訪的是愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲（Sophie），她於去年訪問基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及夫人歐蓮娜（Olena Zelenska）會晤。