　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

▲▼英國哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），前往一家專門協助戰爭傷患復健的診所探視。（圖／路透）

▲哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），前往一家專門協助戰爭傷患復健的診所探視。根據發言人說法，這次拜訪對外保密，直到哈利王子離境後才對外公開。

根據BBC報導，哈利王子10日拜訪為軍人與平民提供義肢裝配、重建手術與心理治療的免費診所「超人類中心」（Superhumans Center）。他與中心病患、醫護人員深入交談，同行的還有「永不屈服運動會基金會」（Invictus Games Foundation）代表團，包括4位曾經歷過相似復健歷程的退伍軍人。

▲▼英國哈利王子10日造訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），前往一家專門協助戰爭傷患復健的診所探視。（圖／路透）

▲哈利和傷患進行交談。（圖／路透）

發言人指出，哈利此行的目的，是為了了解一個仍處於戰爭中的國家，如何提供有效的身心重建與支持服務。訪問期間，哈利不僅與醫療人員與病患互動，也會晤了烏克蘭退伍軍人事務部部長卡爾梅科娃（Natalia Kalmykova）。

哈利曾在英國陸軍服役10年，並於2014年創立「永不屈服運動會」（Invictus Games），為傷殘退伍軍人打造一個透過運動重拾尊嚴與自信的平台。此次他是應「超人類中心」執行長魯德尼娃（Olga Rudneva）的邀請而來。

「永不屈服運動會基金會」執行長歐文（Rob Owen）指出，烏克蘭自2017年多倫多運動會（Invictus Games Toronto 2017）首次參賽以來，一直是基金會的重要成員，「這次拜訪象徵基金會對全球軍人與退役軍人在極端環境中接受康復支持的長期承諾。」

哈利是烏俄戰爭以來，第二位親赴當地的英國王室成員。第一位造訪的是愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh）蘇菲（Sophie），她於去年訪問基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及夫人歐蓮娜（Olena Zelenska）會晤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張天霖無預警退出　VICKY曝便當店現況...屈中恆嘆每月開
快訊／藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議
全面改裝！　台中勤美誠品將加「鐵網」
被課145%關稅！陸百萬網紅1招解「美政府反過來給錢」全笑翻
公告通緝「橘子」網站被塞爆　調查局認了「這時段」登入緩慢
3人同地墜樓亡！台中勤美誠品綠園道哀悼發聲
快訊／賴清德證實：台灣列美國第一批談判名單
快訊／林明佐、陳政谷慘了！逃亡海外有巨款享受　二度撤銷交保
快訊／國道下車內男屍！身中25刀　脖子幾乎砍斷
李珠珢放福利！彎腰敬禮沒有遮「辣露北半球」　影片破200萬觀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭武裝士兵輪流性侵

應召女遭殺藏屍飯店衣櫃！　新房客「遺體陪睡數天」竟沒發現

關稅逆轉內幕曝光！　紐時點名「這人」成功讓川普急轉彎

川普批駐韓美軍賠錢！軍方憂「金正恩南侵」　警告：勿傳遞錯誤訊號

原定下周就要結婚！空姐突然宣布取消婚禮　隔天被發現陳屍家中

報導中共對台軍演　街訪只取央視片段！《德國之聲》道歉

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

紐約直升機「失速墜河」畫面曝光　目擊者：機身半空解體

紐約車廂發現無名屍　警查看監視器目睹「變態男性侵屍體」畫面

運鈔車遭搶！歹徒逃亡「鈔票撒滿地」　村民瘋搶畫面曝光

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭武裝士兵輪流性侵

應召女遭殺藏屍飯店衣櫃！　新房客「遺體陪睡數天」竟沒發現

關稅逆轉內幕曝光！　紐時點名「這人」成功讓川普急轉彎

川普批駐韓美軍賠錢！軍方憂「金正恩南侵」　警告：勿傳遞錯誤訊號

原定下周就要結婚！空姐突然宣布取消婚禮　隔天被發現陳屍家中

報導中共對台軍演　街訪只取央視片段！《德國之聲》道歉

哈利王子突訪烏克蘭！　低調赴醫院探視戰爭傷患

紐約直升機「失速墜河」畫面曝光　目擊者：機身半空解體

紐約車廂發現無名屍　警查看監視器目睹「變態男性侵屍體」畫面

運鈔車遭搶！歹徒逃亡「鈔票撒滿地」　村民瘋搶畫面曝光

淪性奴超過1個月！蘇丹護理人員幫治療　遭武裝士兵輪流性侵

川普讓中美「兩敗俱傷」　包承柯：中國經濟因美國而生是最大誤判

「峮峮接班人」街頭一踩突爆血染鞋！　傷口偏細又深…經紀人回應

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

應召女遭殺藏屍飯店衣櫃！　新房客「遺體陪睡數天」竟沒發現

門口貓糧一直被偷吃　女拍到「紅眼詭異生物」網嚇：傳說吸血獸

關稅逆轉內幕曝光！　紐時點名「這人」成功讓川普急轉彎

逢低買進「10股按成10張」嚇傻！睡醒逆轉爽翻　網歪樓：財力雄厚

快訊／第六度覆議未過　藍白聯手否決《警察人事條例》修法覆議

94歲阿公開「瑞典坦克」衝進停車場　買完高雄超夯燒餅就出事

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

國際熱門新聞

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

西門子分區執行長一家5口搭直升機墜亡

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

川普介紹富豪友人：他從股市賺25億美元

對陸關稅145%　美股重挫1014點

即／不只125%！美對中總稅率達145%

125％關稅重捶中國！川普最新回應

川普貼文「結尾3字母」恐涉內線交易

直升機失速墜河畫面曝光　機身半空解體

台灣加碼軍費卻被課重稅？　五角大廈回應

白宮：已有15國就關稅協議提案　部分達共識

中國抵制好萊塢電影　川普笑：我聽過更糟的

孕肚大到被懷疑4胞胎　遭診斷出這病

更多熱門

相關新聞

英軍事首長「睽違10年」訪問中國

英軍事首長「睽違10年」訪問中國

就在英國航空母艦打擊群22日即將再度展開印太區域行動部署之際，國防參謀長拉達金9日在北京與中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立進行會談，而這也是英國武裝部隊最高指揮官十年來首度訪中，引發國際關注。

日水下潛航器部署沖繩監視太平洋

日水下潛航器部署沖繩監視太平洋

孕肚大到被懷疑4胞胎　遭診斷出這病

孕肚大到被懷疑4胞胎　遭診斷出這病

原來川普是在戲弄習近平　中共報復完全是期待中的事

原來川普是在戲弄習近平　中共報復完全是期待中的事

熊出沒！俄女失蹤「只找到頭顱」

熊出沒！俄女失蹤「只找到頭顱」

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武英國哈利王子

讀者迴響

熱門新聞

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

大陸撞球廳「對美客加收104%服務費」全笑翻

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

許芷瑜遭列外逃通緝犯！檢舉可獲獎金

IDF戰機夜間訓練爆意外！國防部回應

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面