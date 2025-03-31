哈利王子「被控霸凌」！　慈善機構主席痛批：大規模騷擾

▲2019年6月，哈利王子在「Sentebale」音樂會上演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國哈利王子創立的慈善機構「Sentebale」近期爆發爭議，其主席張鐸卡（Sophie Chandauka）指控，哈利王子對她展開「大規模」騷擾與霸凌。而哈利王子目前尚未回應。

哈利王子在非洲南部國家賴索托（Lesotho）度過2個月時光之後，於2006年創辦「Sentebale」，旨在協助當地感染HIV病毒和愛滋病的兒童與青少年。

但在3月25日，哈利王子宣布辭去「Sentebale」贊助人職務，並與共同創辦人、賴索托的西索王子（Prince Seeiso）發布聯合聲明表示，他們之所以離開，是因為與張鐸卡的關係已經「破裂到無法修復的地步」，並且想要向那些已與張鐸卡發生爭端而辭職的董事會成員，表達「支持與團結」。

據悉，聲明中提及的爭端，起源於張鐸卡試圖把決策權，轉移給該機構的非洲員工。

張鐸卡隨後向《天空新聞》表示，哈利王子宣布辭職，讓她感到措手不及，指控對方「在沒有告知我、董事、執行董事的情況下，授權發布了一項具破壞性的消息。這是大規模騷擾與霸凌的一個例子」，甚至形容這是哈利王子對她發動的公關戰術。

張鐸卡還宣稱，「在這個世界上，有人表現得彷彿他們凌駕於法律之上，待人不當之後又打出『受害者牌』，然後利用他們最蔑視的媒體，傷害那些有勇氣挑戰他們行為的人。」她指控，這些對媒體編造的「受害與虛構的敘述」背後，是一名女性「敢於揭發治理不善、行政管理不力、濫權、霸凌、騷擾、厭女，以及隨後掩蓋行動的故事。」

不過，一名消息人士表示，張鐸卡的霸凌與騷擾指控毫無根據，2位王子早在3月10日就遞交辭呈，2周後才正式對外公布消息，他們不但決心離開，也早就料到張鐸卡會大鬧媒體版面。